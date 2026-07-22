Лейкозу подобрали лекарство

«Фармасинтез» Викрама Пунии получил регистрационное удостоверение на «Сибкордию». Это препарат для лечения рака крови на основе вамотиниба, полностью разработанный и производимый в России. На его создание компания уже потратила 5 млрд руб. Но потенциальная аудитория препарата внутри страны окажется узкой, так что его коммерческий успех зависит от попадания в госпрограммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России в начале июля зарегистрирован препарат для лечения рака крови на основе вамотиниба, следует из данных госреестра. Средство будет продаваться под брендом «Сибкордия». Регистрационное удостоверение получила компания «Фармасинтез-Норд». Там “Ъ” пояснили, что речь об оригинальной разработке: это первый в мире препарат на основе вамотиниба. Цикл его производства локализован. Внутри страны производят как субстанцию, так и лекарственную форму.

«Фармасинтез» основан в 1997 году в Иркутске бизнесменом индийского происхождения Викрамом Пунией. У компании восемь производственных площадок в Братске, Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Калуге и Москве. EBITDA за 2025 год увеличилась на 28% и составила 11,1 млрд руб.

Российские фармпроизводители достаточно редко выводят на рынок оригинальные препараты. В прошлом году, по оценке Союза докторов, в общей сложности на рынке появилось 35 таких лекарств. Лишь пять из них — локальные разработки.

Сейчас «Сибкордию» планируется запустить в массовое производство. Это таргетный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ), ориентированный на конкретные мутации. Он относится к классу ингибиторов тирозинкиназы. Их принцип работы сводится к блокировке роста опухоли. Объем мирового рынка ингибиторов тирозинкиназы оценивается в $61 млрд, говорил ранее Викрам Пуния.

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На разработку «Сибкордии» «Фармасинтез» уже потратил 5 млрд руб. Но доходы от его реализации, по прогнозам компании, будут выше. В 2028 году планируется начать экспорт «Сибкордии». Гендиректор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович обращает внимание на то, что ХМЛ — достаточно редкое заболевание. Ежегодно в России регистрируется около 1 тыс. новых случаев. Это 15% всех случаев лейкоза у взрослых. До 90% пациентов с ХМЛ, по словам госпожи Ходанович, живут десятилетиями на терапии предыдущих поколений (иматиниб, дазатиниб, нилотиниб).

Вамотиниб же предназначен для тех, у кого развилась резистентность или непереносимость предшествующей терапии. Потенциально это 25% больных ХМЛ, говорит Татьяна Ходанович.

На мировом рынке «Сибкордии» придется конкурировать с похожими препаратами. Это, например, «Айклусиг» (понатиниб) от ARIAD Pharmaceuticals (входит в японскую Takeda).

В России, впрочем, регистрацию «Айклусига» отменили еще в 2024 году по инициативе держателя регудостоверения. Для отдельных пациентов сейчас его покупают за рубежом по решению врачебных комиссий. Это небольшие объемы: в январе—мае 2026 года было куплено 88 упаковок на 3,4 млн руб. Вамотиниб и понатиниб работают в сходном направлении, но действие первого считается более селективным, говорит основатель платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.

Коммерческий успех препарата «Фармасинтеза» зависит от его попадания в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и закупок в рамках программы «14 высокозатратных нозологий», говорит Татьяна Ходанович. Шансы препарата на это она считает высокими. Сам факт того, что это полностью российский инновационный препарат, может быть использован при переговорах с регуляторами, говорит эксперт. Хотя компенсировать затраты на третью фазу клинических испытаний разработке «Фармасинтеза» вряд ли удастся. Эта льгота доступна только для первых в своем классе препаратов. Относиться к ним средство третьего поколения не может.

Виктория Колганова