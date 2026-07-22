Лейкозу подобрали лекарство
«Фармасинтез» выведет на рынок оригинальный препарат от рака крови
«Фармасинтез» Викрама Пунии получил регистрационное удостоверение на «Сибкордию». Это препарат для лечения рака крови на основе вамотиниба, полностью разработанный и производимый в России. На его создание компания уже потратила 5 млрд руб. Но потенциальная аудитория препарата внутри страны окажется узкой, так что его коммерческий успех зависит от попадания в госпрограммы.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
В России в начале июля зарегистрирован препарат для лечения рака крови на основе вамотиниба, следует из данных госреестра. Средство будет продаваться под брендом «Сибкордия». Регистрационное удостоверение получила компания «Фармасинтез-Норд». Там “Ъ” пояснили, что речь об оригинальной разработке: это первый в мире препарат на основе вамотиниба. Цикл его производства локализован. Внутри страны производят как субстанцию, так и лекарственную форму.
«Фармасинтез» основан в 1997 году в Иркутске бизнесменом индийского происхождения Викрамом Пунией. У компании восемь производственных площадок в Братске, Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Калуге и Москве. EBITDA за 2025 год увеличилась на 28% и составила 11,1 млрд руб.
Российские фармпроизводители достаточно редко выводят на рынок оригинальные препараты. В прошлом году, по оценке Союза докторов, в общей сложности на рынке появилось 35 таких лекарств. Лишь пять из них — локальные разработки.
Сейчас «Сибкордию» планируется запустить в массовое производство. Это таргетный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ), ориентированный на конкретные мутации. Он относится к классу ингибиторов тирозинкиназы. Их принцип работы сводится к блокировке роста опухоли. Объем мирового рынка ингибиторов тирозинкиназы оценивается в $61 млрд, говорил ранее Викрам Пуния.
На разработку «Сибкордии» «Фармасинтез» уже потратил 5 млрд руб. Но доходы от его реализации, по прогнозам компании, будут выше. В 2028 году планируется начать экспорт «Сибкордии». Гендиректор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович обращает внимание на то, что ХМЛ — достаточно редкое заболевание. Ежегодно в России регистрируется около 1 тыс. новых случаев. Это 15% всех случаев лейкоза у взрослых. До 90% пациентов с ХМЛ, по словам госпожи Ходанович, живут десятилетиями на терапии предыдущих поколений (иматиниб, дазатиниб, нилотиниб).
Вамотиниб же предназначен для тех, у кого развилась резистентность или непереносимость предшествующей терапии. Потенциально это 25% больных ХМЛ, говорит Татьяна Ходанович.
На мировом рынке «Сибкордии» придется конкурировать с похожими препаратами. Это, например, «Айклусиг» (понатиниб) от ARIAD Pharmaceuticals (входит в японскую Takeda).
В России, впрочем, регистрацию «Айклусига» отменили еще в 2024 году по инициативе держателя регудостоверения. Для отдельных пациентов сейчас его покупают за рубежом по решению врачебных комиссий. Это небольшие объемы: в январе—мае 2026 года было куплено 88 упаковок на 3,4 млн руб. Вамотиниб и понатиниб работают в сходном направлении, но действие первого считается более селективным, говорит основатель платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.
Коммерческий успех препарата «Фармасинтеза» зависит от его попадания в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и закупок в рамках программы «14 высокозатратных нозологий», говорит Татьяна Ходанович. Шансы препарата на это она считает высокими. Сам факт того, что это полностью российский инновационный препарат, может быть использован при переговорах с регуляторами, говорит эксперт. Хотя компенсировать затраты на третью фазу клинических испытаний разработке «Фармасинтеза» вряд ли удастся. Эта льгота доступна только для первых в своем классе препаратов. Относиться к ним средство третьего поколения не может.