Предложение офисов на Волоколамском шоссе вырастет на 88% к 2030 году

К концу 2030 года объем офисного предложения вдоль Волоколамского шоссе, на участке от станции метро «Щукинская» до Красногорска, вырастет на 88% к текущему значению, до 748 тыс. кв. м, подсчитали в рамках совместного исследования CMWP и Forma. Всего в 2026–2029 годах девелоперы введут 351 тыс. кв. м. Это наиболее выраженная динамика среди удаленных деловых районов. Локация, по мнению аналитиков, станет крупнейшим периферийным кластером. Для сравнения: вдоль Звенигородского шоссе объем офисов к 2030 году вырастет на 80%, вдоль Кутузовского проспекта — на 40%, вдоль Ленинградского шоссе — на 28%.

Сейчас, согласно CMWP, снять офис на Волоколамском шоссе можно в среднем за 13,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Это более чем в два раза ниже среднего показателя по Москве. К 2028 году, не исключают аналитики, разрыв станет менее выраженным и помещения в новом деловом районе подорожают до 32 тыс. руб. за 1 кв. м. По соседству динамика будет более сдержанной: на Ленинградском шоссе арендные ставки в бизнес-центрах к 2028 году увеличатся на 12%, до 41 тыс. руб. за 1 кв. м в год, на Кутузовском проспекте ставка аренды вырастет на 6%, до 38,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год, на Звенигородском шоссе — на 8%, до 50 тыс. руб. за 1 кв. м в год, следует из исследования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деловым районам задали направление».