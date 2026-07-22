Деловым районам задали направление

Волоколамское направление может стать одним из крупнейших деловых районов Москвы. К 2030 году здесь планируется построить 351 тыс. кв. м, что приведет к увеличению предложения на 88%. Это наиболее выраженный рост среди периферийных офисных кластеров. Интерес к Волоколамскому шоссе стимулируют активность девелоперов жилья, большой объем участков под застройку, близость к Ленинградскому шоссе и «Большому Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

К концу 2030 года объем офисного предложения вдоль Волоколамского шоссе, на участке от станции метро «Щукинская» до Красногорска, вырастет на 88% к текущему значению, до 748 тыс. кв. м, подсчитали в рамках совместного исследования CMWP и Forma. Всего в 2026–2029 годах девелоперы введут 351 тыс. кв. м. Это наиболее выраженная динамика среди удаленных деловых районов. Локация, по мнению аналитиков, станет крупнейшим периферийным кластером.

Для сравнения: вдоль Звенигородского шоссе объем офисов к 2030 году вырастет на 80%, вдоль Кутузовского проспекта — на 40%, вдоль Ленинградского шоссе — на 28%.

В Сколково и Коммунарке объем нового строительства к 2030 году составит всего 48 тыс. кв. м и 57 тыс. кв. м соответственно, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян поясняет, что здесь свободных площадок под застройку заметно меньше.

Директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова замечает, что вдоль Волоколамского шоссе качественных офисов до сих пор практически не было — в структуре предложения преобладали устаревшие и реконструированные здания. Но в привычных деловых районах потенциал практически исчерпан, и девелоперы начали осваивать новые локации. В 2026–2028 годах около 60% офисного строительства будет сосредоточено между ТТК и МКАД, говорит замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

22,8 миллиона квадратных метров составит совокупный объем офисного предложения в Москве к концу 2026 года, по оценке IBC Real Estate.

Росту офисного предложения на Волоколамском шоссе способствует и развитие прилегающих к территории «Большого Сити» площадок, считает Елена Акатова. Дополнительным импульсом для нового офисного строительства становится программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой девелоперы для получения льгот при реализации больших объемов жилья возводят объекты коммерческой недвижимости, добавляет директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

По словам Екатерины Беловой, девелоперы рассчитывают, что офисы вдоль Волоколамского шоссе будут пользоваться спросом и благодаря соседству с Ленинградским деловым коридором. В CMWP не исключают, что объем сделок в этом районе до 2028 года вырастет в четыре раза. Этому может способствовать не только появление нового предложения, но и стремление бизнеса сократить расходы за счет переезда на периферию.

Сейчас, согласно CMWP, снять офис на Волоколамском шоссе можно в среднем за 13,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Это более чем в два раза ниже среднего показателя по Москве. К 2028 году, не исключают аналитики, разрыв станет менее выраженным и помещения в новом деловом районе подорожают до 32 тыс. руб. за 1 кв. м. По соседству динамика будет более сдержанной: на Ленинградском шоссе арендные ставки в бизнес-центрах к 2028 году увеличатся на 12%, до 41 тыс. руб. за 1 кв. м в год, на Кутузовском проспекте ставка аренды вырастет на 6%, до 38,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год, на Звенигородском шоссе — на 8%, до 50 тыс. руб. за 1 кв. м в год, следует из исследования.

София Мешкова