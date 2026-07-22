Доля студий на первичном рынке крупных городов РФ сократилась с 17% до 15%

Квартиры-студии в январе—июле 2026 года сформировали 15% от совокупного предложения жилья в новостройках в крупных городах России, потеряв за год 2 процентных пункта. В Москве доля студий сократилась заметнее: с 17% до 11%.

В bnMAP.pro говорят, что сейчас в новостройках российских городов-миллионников и Тюмени продается 52,7 тыс. студий. Год к году значение сократилось на 16,5%. Руководитель «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров заметил снижение доли студий в экспозиции городов-миллионников на 1,6 п. п. год к году, до 10,6% в июне 2026 года.

Наиболее выраженным сокращение доли студий в структуре экспозиции, по данным ЦИАН, за год оказалось в Москве и Ростове-на-Дону — на 6 п. п. год к году, до 11% в обоих городах. В Москве дополнительным фактором выступают градостроительные ограничения. С 2024 года городские власти перестали согласовывать строительство лотов до 28 кв. м, и оставшиеся студии постепенно распродаются. Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин говорит, что в «старой» Москве доля студий в структуре первичного предложения за год сократилась с 15,8% до 11,9%, в Новой Москве — с 11% до 6,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилье меняет формат».