Суд Москвы начал рассмотрение дела израильского хирурга о торговле органами

Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела гражданина Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в торговле людьми и причинении тяжкого вреда их здоровью. По версии СКР, он участвовал в незаконной трансплантологии — изъятии и продаже человеческих органов в печально известной косовской клинике Medicus. Борису Вольфману, который утверждает, что лишь готовил страховки для пациентов клиники, грозит 15 лет.

В фабуле обвинения, которую огласила прокурор, говорилось, что Борису Вольфману инкриминируются три эпизода «торговли людьми, сопряженных с причинением тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, в 2006–2008 годах Борис Вольфман оформил документы трем гражданам России — двум женщинам и одному мужчине — на выезд за пределы страны.

Затем Борис Вольфман встречал их в аэропорту Стамбула или Тель-Авива и сопровождал до косовской клиники Medicus. В операциях он участия не принимал. Зато уговаривал россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продать свои почки за €10 тыс. или €18 тыс. (клиентам пересадка обходилась в €80 тыс.). Из слов прокурора можно было понять, что обещанные деньги донорам выплачивались и уже после операции их сопровождали до границы, покупая билеты и бронируя гостиницы. Этим снова занимался Борис Вольфман.

Отвечая на вопрос судьи на процессе в Москве, Борис Вольфман сообщил, что обвинение ему понятно, но он с ним категорически не согласен. Его адвокат Вячеслав Долженков пояснил, что господин Вольфман действительно сопровождал доноров из России и других стран в Косово, но отрицает, что к ним применялись насильственные действия.

Подробнее — в материале «Все дело в почках».