Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о крипте
Принятый Госдумой закон, который должен стать основой регулирования российского криптовалютного рынка, предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов на некастодиальные кошельки. Мягкий режим предусмотрен лишь для участников внешнеэкономической деятельности, но и в этом случае перевод активов на неадминистрируемый кошелек пройдет только спустя 48 часов.
Участники рынка считают, что использование только кастодиального контура вряд ли привлечет массового инвестора. Главные опасения связаны с санкционными рисками: операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов, что чревато блокировками и заморозкой средств инвесторов. Это, по оценкам собеседников «Ъ», может подтолкнуть контрагентов к отказу от работы с российскими площадками.
Физлицам закон тоже устанавливает ограничения: покупать криптовалюту можно будет не более чем на 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Эксперты полагают, что на российском правовом поле останутся в основном осторожные долгосрочные инвесторы, тогда как наиболее активная часть рынка продолжит работу в иностранной юрисдикции.
Подробнее — в материале «Ъ» «В соответствии с цифрой закона».
Банк России изначально выступал за полный запрет на выпуск, обращение и распространение информации о частных криптовалютах, видя в них риски для финансовой стабильности и благосостояния граждан, а также опасаясь использования в противоправной деятельности. Однако правительство выступало за регулирование рынка, а не за полный запрет, считая, что запрет только усугубит проблемы. В итоге предлагалось разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, установив для последних лимит на покупку криптовалют в 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
Власти РФ с 2024 года начали принимать меры по регулированию рынка криптовалют, включая легализацию майнинга. При этом в прошлом году Банк России представил концепцию регулирования, на основе которой Минфин и внес законопроект в Госдуму. Одним из ключевых рисков для инвесторов ЦБ называет санкционный, из-за которого они могут лишиться доступа к активам, а также рост числа мошеннических схем. Многие биржи уже отказывают клиентам с российским гражданством в определенных услугах или предоставлении доступа к активам, что стимулирует российских пользователей искать обходные пути, такие как получение ВНЖ других стран. Участники рынка не ожидают, что инициативы ЦБ будут реализованы в полной мере, и опасаются появления теневого рынка и перехода части криптосообщества в "серую зону", а также перетока бизнеса в другие юрисдикции.