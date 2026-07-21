Кандидат «Единой России» Поддубный задекларировал акции Apple и Nebius Group

Центризбирком (ЦИК) опубликовал декларации кандидатов в Государственную думу от «Единой России» (ЕР), вошедших в федеральный список партии. Участник «головной» группы списка, военкор Евгений Поддубный указал в отчетности акции иностранных компаний Apple Inc., Intel Corporation, The Procter & Gamble и Nebius Group N.V., заметил «Ъ».

Согласно российскому избирательному законодательству, кандидат не может владеть иностранными активами в момент регистрации, если на то нет объективных, не зависящих от него причин. В случае если кандидату не удается избавиться от нежелательных активов, он должен заранее уведомить об этом избирательную комиссию и предоставить ей доказательства, что им были предприняты все необходимые для этого шаги.

На прошлых выборах в Госдуму наличие иностранных акций стало поводом для отказа в регистрации нескольким кандидатам от ЛДПР, КПРФ, «Новых людей», «Справедливой России» и «Яблока», в том числе экс-кандидату в президенты России, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

В декларации Евгения Поддубного указаны восемь акций Nebius Group N.V, четыре Apple Inc., столько же The Procter & Gamble, и одна Intel Corporation, а также паи в зарубежных фондах FinEx USA Information Technology UCITS ETF и FinEx Physically BackedFunds ICAV. В пресс-службе ЕР сообщили «Ъ», что к моменту предоставления документов на регистрацию господин Поддубный реализовал все действия по отчуждению иностранных финансовых документов. «Надлежащие документы представлены в ЦИК РФ»,— пояснили в пресс-службе.

Nebius Group N.V., чьи акции среди прочих обнаружились у Евгения Поддубного, — голландская технологическая компания, один из крупнейших поставщиков облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Она ведет свою юридическую историю от холдинга Yandex N.V., зарегистрированного в качестве материнской структуры российского «Яндекса». В 2024 году голландская компания вышла из состава акционеров российской группы и провела ребрендинг. Во главе нее встал сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, в 2022 году ушедший со всех постов российского юрлица.

Подробнее о доходах и активах кандидатов партии власти — в материале «Единороссы рассказали о нажитом».

Степан Мельчаков