Госдума приняла закон о регулировании криптовалют

Составлено ИИ-Ассистентъ

Принятие нового закона стало результатом продолжительных дискуссий между Банком России и Минфином относительно регулирования криптовалют в стране. Долгое время ЦБ придерживался жесткой позиции, предлагая полностью запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют, в то время как Минфин выступал за их регулирование, а не полный запрет, считая, что это лишь усугубит проблемы, связанные с крипторынком. В итоге правительство поддержало позицию Минфина, стремясь вывести криптоактивы из «серой» зоны.

Законодательная база разрабатывалась для создания комплексного регулирования криптовалютного рынка. Одним из ключевых моментов является то, что криптовалюты признаются валютными ценностями, которые можно покупать и продавать, но не использовать для расчетов внутри страны. Регулирование включает в себя разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, а также устанавливает требования к лицензированию посредников и порядок учета операций с цифровыми валютами. Росфинмониторинг будет контролировать крупные криптоплатежи по внешнеторговым сделкам.

Данный подход правительства, ориентированный на практики фондового рынка, призван обеспечить контроль за денежными потоками и противодействовать отмыванию доходов, а также соответствует международным требованиям FATF. Тем не менее, эксперты высказывали опасения, что жесткое регулирование может привести к росту издержек, потере скорости операций и сохранению значительной части торговли на зарубежных биржах.