Variety узнало о массовых сокращениях в студии Pixar

Американская медиакорпорация Disney одним днем сократила несколько сотен сотрудников в различных подразделениях, большинство — в Pixar. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источники в компании. По их словам, сокращения связаны со слиянием с ESPN.

Собеседник Variety говорит, что массовые увольнения характеризуют планы Disney по дальнейшему развитию Pixar. За последние три года компания значительно сократила количество проектов, отдала приоритет качеству мультфильмов, а также сосредоточилась на взаимодействии со стриминговыми сервисами. В апреле Disney сократила еще 1 тыс. сотрудников маркетинговых подразделений.

В 2026 году студия Pixar выпустила два полнометражных мультфильма — «Хопперс» и «История игрушек 5». Последний в скором времени, пишет Variety, преодолеет отметку в $1 млрд по кассовым сборам и станет самым успешным мультфильмом франшизы. Только за первый прокатный уикенд Pixar заработала $312 млн на продаже билетов.

Disney не единственная крупная компания в своей отрасли, которая столкнулась с сокращениями в 2026 году. Из-за реструктуризации постепенно увольнять сотрудников в апреле начала Sony Pictures Entertainment — там работы лишились кадры в телевизионных, корпоративных и киноподразделениях. О массовых увольнениях говорило и руководство Paramount Pictures из-за слияния с Warner Bros.