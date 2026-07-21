В Свердловской области с начала сезона утонули 20 человек

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 20 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В связи с этим спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах. Личный состав пожарно-спасательных подразделений проводит профилактические рейды: осматривает популярные места отдыха, проверяет состояние береговой полосы и наличие предупреждающих аншлагов.

С отдыхающими проводят разъяснительные беседы, вручают памятки, рассказывают о трагических случаях. Особое внимание уделяют семьям с детьми и любителям рыбалки.

Ранее сообщалось, что свердловская полиция усилит контроль за детьми на водоемах. Безнадзорных несовершеннолетних будут доставлять в территориальные отделы полиции и передавать родителям, которых могут привлечь к административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании детей (5.35 КоАП РФ).

Полина Бабинцева