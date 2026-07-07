Свердловская полиция усилит контроль за детьми у водоемов

Сотрудники полиции усилят контроль за водоемами Свердловской области после серии трагических происшествий с детьми. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, только за минувшие сутки на водоемах региона погибли трое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Безнадзорных несовершеннолетних будут доставлять в территориальные отделы полиции и передавать родителям, которых могут привлечь к административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании детей (5.35 КоАП РФ).

«Несмотря на то, что в подобных трагедиях на воде с несовершеннолетними пресс-службы МВД, МЧС и СКР регулярно информируют общественность, складывается впечатление, что некоторые муниципалитеты и семьи, где есть дети, откровенно игнорируют призывы о дополнительных мерах безопасности»,— отметил Валерий Горелых.

Так, по словам полковника Горелых, в Сысертском районе четверо мальчиков на велосипедах отправились купаться на местный пруд без разрешения родителей. Один из них начал тонуть, но товарищи подумали, что он балуется. Тревогу забили когда он скрылся под водой. Тело 11-летнего ребенка нашли только сегодня утром.

Выяснилось, что на месте гибели мальчика не было запрещающих табличек, хотя на комиссии по ЧС 2 июня эту проблему уже обсуждали. В настоящий момент руководство ОВД Сысерти направило письма главам территорий с просьбой установить баннеры о запрете купания в необорудованных местах.

По факту гибели мальчика СК возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Еще одно дело расследуется после гибели 13-летней девочки, утонувшей 5 июля в реке Тагил в Нижнем Тагиле.

Полина Бабинцева