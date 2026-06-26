Клинический случай преступления

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Израиля Бориса Вольфмана, которого называют одним из организаторов «мясной лавки» — изъятия и продажи человеческих органов в печально известной косовской клинике Medicus. За незаконные операции ее руководители получили сроки за границей. Господину Вольфману предстоит ответить за преступления в отношении трех россиян, оставшихся без почек и денег, которые обещали подпольные трансплантологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, в Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Израиля Бориса Вольфмана. Он обвиняется в торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 127.1 и ст. 111 УК).

В ходе следствия было установлено, что в 2006–2008 годах господин Вольфман участвовал в деятельности международной организованной преступной группы трансплантологов. Фигуранты за вознаграждение в размере от €8 тыс. до €15 тыс. привлекали в качестве доноров граждан различных стран, находившихся в трудной жизненной ситуации. Среди них оказались трое россиян.

Скрывая цели хирургического вмешательства и убеждая доноров в безопасности процедур, господин Вольфман, говорится в обвинении, по подложным документам организовал их перевозку в клинику Medicus в Косово. По данным следствия, он лично проводил переговоры с донорами и обеспечивал их документами, в том числе медицинскими, для беспрепятственного пересечения границы.

В Medicus у потерпевших были изъяты здоровые левые почки, которые пересадили иностранным реципиентам. Каждый из них заплатил за операцию по €80 тыс.

Между тем, пришли к выводу в СКР, в результате потери жизненно важных органов здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред. К тому же не все из них получили обещанные выплаты в полном объеме.

В рамках расследования данного дела Генпрокуратура направила запросы о правовой помощи в Израиль, Сербию, Германию и другие страны, откуда получила подтверждения того, что граждане России пострадали из-за действий подпольных врачей и их сообщников. В частности, Минюст ФРГ сообщил кому именно и за сколько была пересажена почка, изъятая у россиянки.

В 2013 году правоохранительные органы Косово расследовали не менее 30 подобных эпизодов преступной деятельности, после чего Medicus была закрыта. В свою очередь, суд Приштины за незаконные операции (торговлю людьми с причинением тяжкого вреда их здоровью) приговорил владельца клиники Лютфи Дервиши и его сына Арбана к восьми и семи годам заключения, главный анестезиолог Цокол Хайдини получил три года, а еще четверо фигурантов были осуждены условно или оправданы.

Суд признал, что дача донорами согласия на операцию не может считаться действительной при незаконности самой медицинской процедуры. Отметим, что эпизоды с гражданами РФ врачам в вину не вменялись.

Объявленный в 2015 году в международный розыск господин Вольфман в октябре прошлого года был депортирован из Турции в Россию, где ему инкриминировали совершение тяжких преступлений, за которые предусмотрено до 15 лет заключения. Свою вину израильтянин не признал, от дачи показаний отказался. Потерпевшие и свидетели обвинения его опознали, подробно рассказав, как будущих доноров уговаривали на незаконные операции.

По данным “Ъ”, утвердив обвинение, Генпрокуратура направит уголовное дело господина Вольфмана в Басманный райсуд.

Борис Вольфман, которому в России грозит 15-летний срок, фигурирует в докладе миссии ЕС по верховенству закона как главарь группировки торговцев человеческими органами, которая действовала не только в Косово, но и в целом ряде других стран, в том числе в Коста-Рике. Данных эпизодов в российском деле нет.

Николай Сергеев