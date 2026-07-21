ОСАГО можно не возить

Верховный суд постановил, что водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не могут быть оштрафованы за отсутствие бумажного экземпляра страховки или ее распечатки. Это решение было принято по жалобе водителя Михаила Лопатина из Свердловской области, которого ГИБДД наказала за отказ подтвердить заключение договора ОСАГО. Как отметили эксперты, инспекторы не всегда могут проверить наличие полиса по номеру автомобиля через базу данных. Поэтому водители все равно должны быть готовы предъявить распечатку документа или продемонстрировать его на экране смартфона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как обратил внимание “Ъ”, в картотеке Верховного суда (ВС) опубликовано постановление, которое касается жалобы жителя Свердловской области Михаила Лопатина. 19 октября 2024 года его Lada Granta остановили инспекторы. В ходе проверки сотрудники обнаружили, что у водителя нет ОСАГО. На господина Лопатина оформили протокол по ч. 2 ст. 12.3 КоАП — управление автомобилем, не имея при себе необходимых документов (штраф 500 руб.). Водитель оспорил решение в судах, утверждая, что страховка оформлена в электронном виде и он выполнил свою обязанность по страхованию гражданской ответственности. Но аргументы не сработали, и штраф отменить таким образом не удалось. Тогда Михаил Лопатин обратился с жалобой в ВС.

ПДД обязывают водителя автомобиля иметь с собой и предъявлять по требованию инспекторов водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО, а также документ, подтверждающий инвалидность (если на машине установлен знак «Инвалид»), и путевой лист (для таксистов). Документы можно предъявить в электронном виде, если их оформление в таком формате предусмотрено законодательством. Такая опция есть, в частности, для «автогражданки».

Существует несколько способов предъявить электронный полис. Один из них — это приложение «Госуслуги.Авто», которое получает данные с Единого портала государственных и муниципальных услуг. Можно также использовать приложение «Помощник ОСАГО» и запросить информацию на сайте Национальной страховой информационной системы (дочерней структуры Банка России, аккумулирующей данные обо всех действующих полисах). Можно распечатать электронный полис и возить с собой в перчаточном ящике.

Рассмотрев жалобу, ВС установил обстоятельства произошедшего. В постановлении сказано, что Михаил Лопатин по какой-то причине отказался передавать инспекторам полис, ссылаясь на то, что страховка у него оформлена в электронном виде. Это подтверждено видеозаписью с регистратора ДПС. Почему господин Лопатин отказался показывать документ, была ли у него распечатка, показывал ли он инспекторам полис на смартфоне — неизвестно.

В решении суда первой инстанции упоминается, что водитель в «агрессивной форме» заявлял, что страховка у него электронная, но в чем конкретно заключалась эта агрессия, не поясняется.

Так или иначе, отмечает ВС, действия водителя подпадают под ч. 2 ст. 12.3 КоАП только в тех случаях, когда автовладелец приобрел «бумажную» страховку, но на момент проверки полиса с собой у него не было. И при оформлении его в электронном виде отказ предъявить документ полицейскому не является правонарушением, отметил суд.

Открытых данных о том, сколько граждан привлекается по ст. 12.3 КоАП за отсутствие страховки, не публикуется. Существуют данные Научного центра безопасности движения МВД по применению ст. 12.37 — в ней прописаны санкции для водителей, которые ОСАГО вообще не оформляли. В 2024 году (более свежие данные опубликованы не были) по этой статье было оформлено 1,8 млн штрафов, в 2023 году — 2,1 млн.

«Решение Верховного суда не вводит нового регулирования, а лишь подтверждает то, что указано в нормативных актах,— прокомментировали постановление ВС в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.— Если автовладелец заключил электронный договор ОСАГО, то он может для удобства иметь при себе его распечатку. Но это необязательно. При заключении договора в электронном виде достаточно предъявить его с электронного устройства».

Основатель проекта «Подслушано в ДПС», капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов видит риски в публикации постановления ВС по жалобе Михаила Лопатина.

Прочитав об этом документе в СМИ и неверно его поняв, автомобилисты могут сделать вывод, что им вообще ничего не надо предъявлять инспекторам, если договор заключен в электронном виде,— и наказания за это не будет. По логике действующих ПДД водитель должен попытаться доказать инспектору, что страховка у него есть, через предъявление распечатки или демонстрацию экрана на смартфоне. Господин Ильинов также обратил внимание, что в случае, когда водитель отказывается предъявить страховку, инспектор не всегда может проверить наличие полиса по номеру автомобиля через базу данных.

Иван Буранов