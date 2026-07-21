В Московском и Ленинградском регионах уменьшились очереди на АЗС

В Московском и Ленинградском регионах улучшилась ситуация с наличием бензина на автозаправках. По данным сервиса «Топливо» Т-Банка, с 11 по 19 июля доля АЗС с подтвержденным наличием топлива увеличилась примерно на 6 процентных пунктов.

Одновременно сократилось число жалоб на длительное ожидание заправки. Доля сообщений о необходимости стоять в очереди более получаса снизилась с 36% до 22%, тогда как количество отзывов об отсутствии заторов на АЗС выросло с 25% до 40%.

Аналитики отмечают, что в целом по России существенного снижения продаж топлива по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Периодические всплески спроса носили локальный характер и приводили к кратковременному дефициту в отдельных регионах.

Ситуация на топливном рынке обострилась в начале лета в условиях роста повреждений НПЗ из-за атак. Для насыщения рынка власти до конца июля ограничили экспорт бензина и дизтоплива, а также планируют субсидировать импорт бензина и дизтоплива в рамках демпфера. Как выяснил «Ъ», правительство также определило очередность поставок нефтепродуктов потребителям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо первой необходимости».