В Московском и Ленинградском регионах уменьшились очереди на АЗС
В Московском и Ленинградском регионах улучшилась ситуация с наличием бензина на автозаправках. По данным сервиса «Топливо» Т-Банка, с 11 по 19 июля доля АЗС с подтвержденным наличием топлива увеличилась примерно на 6 процентных пунктов.
Одновременно сократилось число жалоб на длительное ожидание заправки. Доля сообщений о необходимости стоять в очереди более получаса снизилась с 36% до 22%, тогда как количество отзывов об отсутствии заторов на АЗС выросло с 25% до 40%.
Аналитики отмечают, что в целом по России существенного снижения продаж топлива по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Периодические всплески спроса носили локальный характер и приводили к кратковременному дефициту в отдельных регионах.
Ситуация на топливном рынке обострилась в начале лета в условиях роста повреждений НПЗ из-за атак. Для насыщения рынка власти до конца июля ограничили экспорт бензина и дизтоплива, а также планируют субсидировать импорт бензина и дизтоплива в рамках демпфера. Как выяснил «Ъ», правительство также определило очередность поставок нефтепродуктов потребителям.
Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо первой необходимости».
Проблемы с наличием бензина и образованием очередей на АЗС, особенно остро ощущавшиеся на юге России, связаны с рядом факторов, включая плановые ремонты НПЗ, логистические трудности из-за атак на транспортные узлы, а также повышенный спрос. Например, в Крыму и Севастополе дефицит топлива возник из-за сложностей с логистикой, связанных с ударами по трассе Р-280 «Новороссия», что привело к введению системы QR-кодов и ограничений на продажу.
Власти пытаются стабилизировать ситуацию на топливном рынке, переходя к более прямому управлению поставками и ценообразованием. Среди мер — заключение соглашений с нефтяными компаниями об объемах поставок и обязательствах по сдерживанию розничных цен, а также контроль за ценообразованием со стороны ФАС. Кроме того, Минэнерго и Минфин рассматривали идеи введения заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов и полного временного запрета на экспорт топлива. Были заявления о том, что правительство не намерено продлевать мораторий на обнуление демпфера.
Независимые АЗС оценивают ситуацию как сложную, поскольку рост оптовых цен не компенсируется розничными, что ставит их на грань рентабельности. Некоторые сети, особенно в сегменте АИ-92, работали в убыток. В Азии также наблюдаются длинные очереди на АЗС, и власти там вводят ограничения на цену топлива и призывают не запасаться им впрок. Это подчеркивает глобальность проблемы роста цен и доступности топлива.
Вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство предпринимает все усилия для стабильности на энергетическом рынке, занимаясь перенаправлением потоков топлива и другими методами регулирования. Он также отмечал, что ситуация на рынке бензина стабильна благодаря профициту топлива, росту запасов и производства, но проблемы могут возникать из-за транспортно-логистических сложностей.