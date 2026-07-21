Власти обозначили приоритеты распределения нефтепродуктов среди потребителей

“Ъ” ознакомился с перечнем мер, которыми власти предложили определить очередность поставок нефтепродуктов потребителям. Как следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака, с которыми ознакомился “Ъ”, прежде всего топливо рекомендовано направлять государственным заказчикам и на муниципальные нужды, для поставок в рамках северного завоза, предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, ОАО РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Следом приоритет у потребителей в Крыму, новых регионах, Калининградской области, у местных топливных операторов и у поставок на экспорт по указаниям президента и правительства РФ. Замыкают список сети АЗС нефтекомпаний, независимые АЗС и экспорт по межправительственным соглашениям.

На внутреннем топливном рынке, отмечается в материалах, сохраняется напряженная ситуация, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Ключевым приоритетом властей обозначено недопущение региональных дисбалансов и предотвращение дефицита топлива.

Минэнерго в том числе поручено определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы и оценить перспективу строительства там мини-НПЗ. Руководителям субъектов предписано перейти на ежедневную отчетность о запасах нефтепродуктов на нефтебазах, НПЗ и АЗС. А Нижегородской и Вологодской областям рекомендовано совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС.

Подробнее — в материале «Топливо первой необходимости».