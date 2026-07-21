Самым состоятельным кандидатом от «Новых людей» стал их лидер Алексей Нечаев

Центризбирком 21 июля опубликовал декларации кандидатов в Госдуму от партии «Новые люди». Согласно этим данным, первое место по доходам в 2025 году занял председатель партии и лидер ее федерального списка Алексей Нечаев, заработавший 1,4 млрд руб. Ему принадлежат более 35 млн акций АО «Фаберлик» и почти 10 тыс. акций АО «Альтаир Медиа», владеющего интернет-платформой «Пикабу». В число лидеров также вошли луганский предприниматель, владелец ООО «Гурмангрупп» Вадим Колесник (467 млн руб.), алтайский бизнесмен, руководитель компаний ООО «Гранит» и ООО «Барнаулэнергосбыт» Максим Банных (351 млн руб.), указавший в декларации два автомобиля Porshe, курганский предприниматель Михаил Зуев (259,8 млн руб.) и гендиректор ООО «Профсервис» Пайзула Джаватханов из Дагестана (148,1 млн руб.).

Сооснователь партии и косметологического бренда Faberlic, депутат Мосгордумы Александр Даванков задекларировал 143 млн руб. Его племянник, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, занимающий второе место в общефедеральной части партсписка «Новых людей», отчитался о гораздо более скромном доходе 11,6 млн руб., как и №3 списка, депутат Думы Сардана Авксентьева (10,4 млн руб.). Первую семерку самых состоятельных кандидатов «Новых» замкнул Александр Скоробогатько (101,9 млн руб.), который по сумме средств, аккумулированных на банковских счетах, обошел даже господина Нечаева (1,5 млрд руб. против 1,4 млрд).

Степан Мельчаков