ВС РФ признал экстремистскими хакерские группы «Киберпартизаны BY» и Silent Crow

Верховный суд РФ признал экстремистскими хакерские объединения «Киберпартизаны BY» и Silent Crow и запретил их деятельность в России. В ходе разбирательства, по данным “Ъ”, было установлено, что хакеры активно сотрудничают с Вооруженными силами Украины и с помощью вредоносных вирусов и кодов атакуют госорганы и предприятия в России и в Белоруссии.

В ВС отметили, что действия группировок «посягают на территориальную целостность РФ, способствуют появлению экстремистских и террористических групп, побуждают к совершению террористических актов».

Специалисты предупреждают, что в условиях острого геополитического конфликта кибератаки на российские организации продолжатся. Основной целью проукраинских групп по-прежнему останутся предприятия ВПК и госсектор в целом.

Подробности — в материале «''Киберпартизан'' осудили и по-русски, и по-белорусски».