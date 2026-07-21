Бизнес попросил предоставить ипотеку до 5 млн руб. для ПВЗ в малых городах
Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей предложила ввести льготную коммерческую ипотеку для покупки помещений под пункты выдачи заказов и небольшие склады в городах с населением до 100 тыс. человек. Максимальная сумма займа составит 5 млн руб., следует из обращения организации к премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у «Ъ»).
Ассоциация предлагает субсидировать ставку по такой ипотеке до 5–7% и рассчитывает проработать механизм вместе с Минстроем и «Дом.РФ». Речь идет о помещениях площадью до 50 кв. м.
По замыслу авторов инициативы, воспользоваться поддержкой смогут только предприниматели, которые будут работать в помещении не меньше года. В ассоциации считают, что это снизит нагрузку на бизнес в небольших городах, где аренда остается одной из главных статей расходов.
В МАРМП оценивают возможные затраты на поддержку 10 тыс. владельцев ПВЗ в 3,3–3,9 млрд руб. в год. По мнению инициаторов, льготная ипотека поможет предпринимателям перейти от аренды к покупке помещений и частично стабилизировать их расходы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Под торговлю подводят ипотеку».
В целом, программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП) активно развиваются с 2020 года, когда были введены меры поддержки в условиях пандемии. Правительство РФ направляет средства на докапитализацию банков для расширения льготных займов, так например, в июне 2022 года на докапитализацию МСП-банка было направлено 9 млрд рублей. Максимальная сумма льготного займа для МСП может достигать 5 млн рублей (как в случае с микрозаймами для пострадавших от паводка в Оренбуржье) или даже до 10 млн рублей без обязательного залога в рамках экспресс-кредитования.
Эти меры поддержки нацелены на создание стимулов для роста МСП, обеспечение их вклада в экономику и расширение участия в обеспечении «технологического суверенитета» до 2030 года. Для предпринимателей такие программы являются востребованным вариантом помощи, так как коммерческие кредиты часто дороги, и не всегда есть активы для залога. Региональные власти также активно подключаются, предлагая субсидии и льготные займы. Например, в Свердловской области был расширен список претендентов на льготные займы для различных проектов, включая компании, учрежденные участниками СВО, и малые технологические предприятия.