Бизнес попросил предоставить ипотеку до 5 млн руб. для ПВЗ в малых городах

Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей предложила ввести льготную коммерческую ипотеку для покупки помещений под пункты выдачи заказов и небольшие склады в городах с населением до 100 тыс. человек. Максимальная сумма займа составит 5 млн руб., следует из обращения организации к премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у «Ъ»).

Ассоциация предлагает субсидировать ставку по такой ипотеке до 5–7% и рассчитывает проработать механизм вместе с Минстроем и «Дом.РФ». Речь идет о помещениях площадью до 50 кв. м.

По замыслу авторов инициативы, воспользоваться поддержкой смогут только предприниматели, которые будут работать в помещении не меньше года. В ассоциации считают, что это снизит нагрузку на бизнес в небольших городах, где аренда остается одной из главных статей расходов.

В МАРМП оценивают возможные затраты на поддержку 10 тыс. владельцев ПВЗ в 3,3–3,9 млрд руб. в год. По мнению инициаторов, льготная ипотека поможет предпринимателям перейти от аренды к покупке помещений и частично стабилизировать их расходы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под торговлю подводят ипотеку».