Nvidia сообщила о 9,3-процентной доле в Nebius Group Аркадия Воложа
Один из крупнейших в мире разработчиков графических процессоров и программного обеспечения, американская корпорация Nvidia сообщила, что является акционером технологической компании Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) под руководством Аркадия Воложа. Nvidia подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление о том, что ей принадлежит 22 млн 256 тыс. 412 акций Nebius Group N.V. Это составляет 9,3% всего акционерного капитала нидерландской компании. После этого сообщения акции Nebius Group N.V. на торгах во Франкфурте подскочили в цене на 12,4%.
Nvidia является крупнейшей в мире публичной компанией по размеру рыночной капитализации — $4,99 трлн. На втором месте идет Apple c капитализацией $4,79 трлн. В марте Nvidia сообщила, что инвестирует $2 млрд в Nebius Group. Компании сотрудничают в развертывании инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), проектировании и поддержке фабрик с использованием ИИ, создании платформы для разработчиков в этой сфере и в других проектах.
Инвестиции Nvidia в Nebius Group, нидерландскую технологическую компанию, ранее известную как Yandex N.V., являются частью более широкой стратегии Nvidia по укреплению позиций на рынке технологий искусственного интеллекта. Ранее, 11 марта 2026 года, Nvidia уже объявляла об инвестициях в Nebius Group в размере $2 млрд. Соглашения между компаниями предусматривают сотрудничество в развертывании ИИ-инфраструктуры, проектировании и поддержке так называемых «фабрик ИИ», а также создании платформы для разработчиков в этой сфере.
Nebius Group, возглавляемая основателем «Яндекса» Аркадием Воложем, специализируется на облачных технологиях и инфраструктуре для систем искусственного интеллекта. До соглашения с Nvidia, в сентябре 2025 года, Nebius Group подписала крупное многомиллиардное соглашение с Microsoft на поставку инфраструктуры для обслуживания искусственного интеллекта, сумма которого, по некоторым данным, превысила $17 млрд. Успешные сделки Nebius Group и общий рост интереса к ИИ-технологиям также способствуют росту капитализации компании.