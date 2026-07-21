Nvidia сообщила о 9,3-процентной доле в Nebius Group Аркадия Воложа

Один из крупнейших в мире разработчиков графических процессоров и программного обеспечения, американская корпорация Nvidia сообщила, что является акционером технологической компании Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) под руководством Аркадия Воложа. Nvidia подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление о том, что ей принадлежит 22 млн 256 тыс. 412 акций Nebius Group N.V. Это составляет 9,3% всего акционерного капитала нидерландской компании. После этого сообщения акции Nebius Group N.V. на торгах во Франкфурте подскочили в цене на 12,4%.

Nvidia является крупнейшей в мире публичной компанией по размеру рыночной капитализации — $4,99 трлн. На втором месте идет Apple c капитализацией $4,79 трлн. В марте Nvidia сообщила, что инвестирует $2 млрд в Nebius Group. Компании сотрудничают в развертывании инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), проектировании и поддержке фабрик с использованием ИИ, создании платформы для разработчиков в этой сфере и в других проектах.

Евгений Хвостик