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Доля студий в структуре первичного предложения городов-миллионников

Город Доля (%) Изменение за год (п. п.) Изменение за три года (п. п.)
Санкт-Петербург 30 без изменений 3
Пермь 23 10 13
Воронеж 20 7 4
Новосибирск 18 –4 –2
Краснодар 16 –2 –7
Екатеринбург 15 –3 –5
Уфа 14 –4 без изменений
Москва 11 –6 –10
Ростов-на-Дону 11 –6 –9
Челябинск 9 4 –1
Волгоград 8 1 3
Казань 8 без изменений 2
Нижний Новгород 7 –4 –4
Самара 7 без изменений –8
Красноярск 6 –2 3

Источник: ЦИАН.

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