Доля студий в структуре первичного предложения городов-миллионников

Город Доля (%) Изменение за год (п. п.) Изменение за три года (п. п.) Санкт-Петербург 30 без изменений 3 Пермь 23 10 13 Воронеж 20 7 4 Новосибирск 18 –4 –2 Краснодар 16 –2 –7 Екатеринбург 15 –3 –5 Уфа 14 –4 без изменений Москва 11 –6 –10 Ростов-на-Дону 11 –6 –9 Челябинск 9 4 –1 Волгоград 8 1 3 Казань 8 без изменений 2 Нижний Новгород 7 –4 –4 Самара 7 без изменений –8 Красноярск 6 –2 3