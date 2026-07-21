Член ЦИКа Борисов считает антироссийские ресурсы Запада исчерпанными

Запад по-прежнему пытается воздействовать на российских избирателей и «формировать пул своих агентов», но его «ресурсы уже исчерпаны». Такое мнение высказал член Центризбиркома (ЦИК) Игорь Борисов на заседании комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Игорь Борисов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По состоянию на 20 июля в реестре иностранных агентов, который ведет Минюст РФ, числятся 767 физических лиц, сообщил господин Борисов. Это менее 0,001% от общего числа избирателей в России, подчеркнул он: «Шума много, а по факту — это все, кто смог работать на Западе, еще и пытаться заниматься политикой». К тому же у иноагентов нет реального влияния на инфраструктуру, обеспечивающую избирательный процесс, добавил член ЦИКа.

При этом интенсивность попыток воздействия на цифровые сервисы избирательной системы РФ в ходе думской кампании не снизится, полагает Игорь Борисов. Но ЦИК, по его словам, «по-настоящему вдумчиво и серьезно» готовится к работе в подобных условиях, а «выстроенные механизмы защиты позволяют отражать эти атаки без ущерба для устойчивости избирательного процесса».

Как ЦИК завершил генеральную репетицию думской кампании, читайте в материале «Выборы прибавили в цифре».

Моника Симонян