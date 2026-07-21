Бывший глава МИД РФ Игорь Иванов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Указом президента РФ Владимира Путина от 20 июля №495 основатель и первый президент Российского совета по международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ (1999–2004) Игорь Иванов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Иванов

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Игорь Иванов

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В марте Игорь Иванов попросил об освобождении от должности президента РСМД «в связи с личными обстоятельствами». Новым президентом этого аналитического центра был избран Дмитрий Тренин.

Игорь Иванов родился в 1945 году. Профессор МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Окончил Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза. Занимался научной деятельностью в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Работал в Европейском отделе МИД СССР, затем в посольстве СССР в Испании первым секретарем, советником, советником-посланником.

С 1983 по 1991 год занимал посты помощника министра иностранных дел СССР, первого заместителя начальника Общего секретариата МИД СССР, начальника Общего секретариата МИДа. С 1991 по 1993 год был послом СССР, а затем послом РФ в Испании. В 1993 году назначен первым заместителем министра иностранных дел России, а с 1998 по 2004 год являлся министром иностранных дел РФ. В 2004–2007 годах занимал пост секретаря Совета безопасности РФ. В 2011 году избран президентом некоммерческого партнерства РСМД, созданного по распоряжению президента РФ. Автор монографий и статей в области истории международных отношений и внешней политики России. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями.

Тем же указом Владимира Путина от 20 июля вице-президент РСМД Михаил Маргелов был награжден орденом Александра Невского — за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации.

Елена Черненко