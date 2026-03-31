Дмитрий Тренин избран президентом Российского совета по международным делам

Как стало известно «Ъ», по итогам общего собрания членов Российского совета по международным делам (РСМД), состоявшегося во вторник в Доме приемов МИД РФ, Дмитрий Тренин был утвержден в должности президента совета.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он приступит к исполнению обязанностей 1 апреля. Сейчас президентом РСМД является бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, который попросил об освобождении с должности «в связи с личными обстоятельствами». Заседание совета вел глава МИД РФ Сергей Лавров, являющийся председателем Попечительского совета РСМД.

Дмитрий Тренин возглавляет Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, и является ведущим научным сотрудником Сектора по нераспространению и ограничению вооружений Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Дмитрий Тренин родился в 1955 году, окончил Военный институт (ныне — Военный Университет) в Москве. Кандидат исторических наук. Служил в Вооруженных Силах СССР и РФ, был офицером связи в отделе внешних сношений Группы советских войск в Германии (Потсдам); старшим преподавателем Военного института; сотрудником делегации СССР на советско-американских переговорах по ядерным и космическим вооружениям в Женеве; старшим научным сотрудником Военного колледжа НАТО (Рим); старшим научным сотрудником Института Европы РАН; председателем научного совета, ведущим научным сотрудником, председателем программы «Внешняя политика и безопасность» Московского Центра Карнеги.

С 2008 года по 2022 год он был директором Московского Центра Карнеги. Автор более 10 книг и монографий, опубликованных в России, США, Германии, Китае и других странах. Сфера научных интересов: трансатлантическая и евразийская безопасность, международные отношения, внешняя политика России, геополитика и глобализация, постсоветская Евразия.

Игорь Иванов родился в 1945 году. Профессор МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени М. Тореза. Занимался научной деятельностью в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Работал в Европейском отделе МИДа СССР, затем в посольстве СССР в Испании первым секретарем, советником, советником-посланником.

С 1983 по 1991 годы занимал посты помощника Министра иностранных дел СССР, первого заместителя начальника Общего секретариата МИДа СССР, начальник Общего секретариата МИДа. С 1991 по 1993 годы был послом СССР, а затем послом РФ в Испании. В 1993 году назначен первым заместителем Министра иностранных дел России, а с 1998 по 2004 год являлся Министром иностранных дел РФ. В 2004-2007 годах занимал пост секретаря Совета Безопасности РФ. В 2011 году избран президентом некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» (РСМД), созданного по распоряжению президента РФ.

Автор монографий и статей в области истории международных отношений и внешней политики России. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями. В ходе заседания РСМД во вторник от одного из членов совета прозвучала просьба о ходатайствовали перед руководством страны о присвоении ему Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

РСМД — некоммерческая организация, ориентированная на проведение исследований в области международных отношений, выработку практических рекомендаций в интересах российских органов государственной власти, бизнеса, НКО и иных организаций, нацеленных на внешнеполитическую деятельность. Совет создан решением учредителей в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 февраля 2010 года № 59-рп «О создании некоммерческого партнерства “Российский совет по международным делам”».

Елена Черненко