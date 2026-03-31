Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дмитрий Тренин избран президентом Российского совета по международным делам

Как стало известно «Ъ», по итогам общего собрания членов Российского совета по международным делам (РСМД), состоявшегося во вторник в Доме приемов МИД РФ, Дмитрий Тренин был утвержден в должности президента совета.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он приступит к исполнению обязанностей 1 апреля. Сейчас президентом РСМД является бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, который попросил об освобождении с должности «в связи с личными обстоятельствами». Заседание совета вел глава МИД РФ Сергей Лавров, являющийся председателем Попечительского совета РСМД.

Дмитрий Тренин возглавляет Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, и является ведущим научным сотрудником Сектора по нераспространению и ограничению вооружений Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Дмитрий Тренин родился в 1955 году, окончил Военный институт (ныне — Военный Университет) в Москве. Кандидат исторических наук. Служил в Вооруженных Силах СССР и РФ, был офицером связи в отделе внешних сношений Группы советских войск в Германии (Потсдам); старшим преподавателем Военного института; сотрудником делегации СССР на советско-американских переговорах по ядерным и космическим вооружениям в Женеве; старшим научным сотрудником Военного колледжа НАТО (Рим); старшим научным сотрудником Института Европы РАН; председателем научного совета, ведущим научным сотрудником, председателем программы «Внешняя политика и безопасность» Московского Центра Карнеги.

С 2008 года по 2022 год он был директором Московского Центра Карнеги. Автор более 10 книг и монографий, опубликованных в России, США, Германии, Китае и других странах. Сфера научных интересов: трансатлантическая и евразийская безопасность, международные отношения, внешняя политика России, геополитика и глобализация, постсоветская Евразия.

Игорь Иванов родился в 1945 году. Профессор МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени М. Тореза. Занимался научной деятельностью в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Работал в Европейском отделе МИДа СССР, затем в посольстве СССР в Испании первым секретарем, советником, советником-посланником.

С 1983 по 1991 годы занимал посты помощника Министра иностранных дел СССР, первого заместителя начальника Общего секретариата МИДа СССР, начальник Общего секретариата МИДа. С 1991 по 1993 годы был послом СССР, а затем послом РФ в Испании. В 1993 году назначен первым заместителем Министра иностранных дел России, а с 1998 по 2004 год являлся Министром иностранных дел РФ. В 2004-2007 годах занимал пост секретаря Совета Безопасности РФ. В 2011 году избран президентом некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» (РСМД), созданного по распоряжению президента РФ.

Автор монографий и статей в области истории международных отношений и внешней политики России. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями. В ходе заседания РСМД во вторник от одного из членов совета прозвучала просьба о ходатайствовали перед руководством страны о присвоении ему Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

РСМД — некоммерческая организация, ориентированная на проведение исследований в области международных отношений, выработку практических рекомендаций в интересах российских органов государственной власти, бизнеса, НКО и иных организаций, нацеленных на внешнеполитическую деятельность. Совет создан решением учредителей в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 февраля 2010 года № 59-рп «О создании некоммерческого партнерства “Российский совет по международным делам”».

Елена Черненко

Новости компаний Все