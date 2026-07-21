Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины

Вооруженные силы России ударили БПЛА и высокоточным оружием воздушного базирования по портам Украины и судам в них. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, в порту «Черноморск» — цех судоремонтного завода. В порту «Николаев» ударили по сухогрузу военного назначения в момент разгрузки.

Три объекта поражены в море на подходе к портам «Одесса» и «Черноморск». Вооруженные силы ударили по морскому судну типа «балкер» и двум сухогрузам, которые перевозили грузы для ВСУ.