Платформам выписали штрафы

Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) принят Госдумой во втором, решающем чтении: поправки вводят составы правонарушений для операторов цифровых платформ и устанавливают ответственность за нарушение ими прав своих партнеров — продавцов и исполнителей услуг. За самые серьезные нарушения штрафы будут доходить до 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Госдума одобрила во втором чтении разработанный Минэкономики законопроект об установлении административной ответственности за неисполнение установленных требований при использовании посреднических цифровых платформ (маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, агрегаторы для поиска исполнителей услуг). Первый замминистра экономического развития Максим Колесников заявил после принятия проекта, что изменения «являются тем необходимым элементом, который выстраивает целостную структуру регулирования всей отрасли платформенной экономики».

Для операторов платформ устанавливаются составы административных правонарушений — от неисполнения процедурных требований до неправомерной блокировки партнера-продавца. Размер штрафов будет зависеть от тяжести нарушения. Самые легкие, технического характера, составят 20–50 тыс. руб. Это, например, необеспечение партнеру технической возможности размещения информации или направления и получения юридически значимых сообщений в электронной форме.

За наиболее серьезные проступки (ограничение доступа к личному кабинету селлера или систематическое нарушение сроков рассмотрения его жалоб) операторам платформ придется заплатить до 500 тыс. руб.

Особое внимание уделено защите партнеров платформы от ценового давления: оператор площадки обязан предоставить продавцу реальную техническую возможность запрещать снижение цены на его товары за его же счет. Ответственность предусмотрена и за применение к продавцу любых мер воздействия за отказ от скидки (снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа к личному кабинету или прекращение размещения карточек товара). Штрафы для оператора в таких случаях составят от 100 тыс. до 400 тыс. руб.

Основная часть изменений начнет действовать с 1 октября 2026 года (одновременно с законом о платформенной экономике). Для самого технически сложного требования — об автоматической проверке информации в карточке товара через государственные информационные системы — установлена отсрочка до 1 января 2027 года.

Венера Петрова