Арбатско-Покровскую линию московского метро продлят до района Восточный

Правительство Москвы решило продлить Арбатско-Покровскую (синюю) линию метро до района Восточный. Таким образом, она протянется дальше станции «Гольяново», которая заработает уже в 2028 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жители Восточного неоднократно просили продлить Арбатско-Покровскую линию из-за сложной транспортной ситуации: поскольку метро там нет, им приходится выезжать на перегруженное Щелковское шоссе и стоять в пробках. «Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли»,— написал господин Собянин в «Максе».

По словам мэра Москвы, продление Арбатско-Покровской линии метро улучшит транспортную доступность для 12 тыс. жителей Восточного, а также жителей Балашихи и Щелковского района Московской области.

Проходку в сторону района Восточный начнут одновременно с обустройством станции «Гольяново». Сергей Собянин также сообщил, что проходка второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново» уже завершена. Остается обустроить саму станцию и инженерные системы.