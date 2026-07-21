Плотина Белгородского водохранилища пострадала из-за ударов ВСУ

В результате «огневого воздействия» со стороны Украины на выходных было повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища. Из-за этого произошел сброс воды. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски, главное — угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается»,— отметил министр природопользования региона Роман Татаринцев, напомнив, что объект находится в ведении федерального учреждения «Центррегионводхоз».

Уточняется, что ВСУ продолжают атаковать дамбу. Работа идет, но полное восстановление возможно только после полноценного ремонта.

В конце октября 2025 года плотина Белгородского водохранилища также пострадала в результате атак ВСУ. Из-за этого была угроза подтопления улиц ближайших населенных пунктов, на которых проживает около 1 тыс. человек. Однако в конце ноября власти региона заявили, что водохранилище спасено и рисков разрушения плотины больше нет.

По данным правительства Белгородской области, прошедшие сутки стали беспрецедентными по числу погибших и пострадавших при ударах ВСУ: девять человек скончались, 77 получили ранения. В результате обстрелов и атак беспилотников были повреждены десятки многоквартирных и частных домов, предприятия, коммерческие и социальные объекты, а также храм.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова