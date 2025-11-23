Гладков заявил о спасении Белгородского водохранилища после удара ВСУ по плотине

Белгородское водохранилище, плотина которого была повреждена из-за удара ВСУ в конце октября, спасено. Угрозы разрушения конструкции на сегодня нет. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе ежегодной пресс-конференции.

В связи с повреждением плотины водохранилища была угроза подтопления улиц ближайших населенных пунктов, на которых проживает около 1 тыс. человек. Уровень воды несколько раз снижался. Однако в течение пяти дней «критическая ситуация была решена», рассказал господин Гладков. По его словам, 20 ноября в регион прибыли задвижки из Тамбова, которые сегодня будут монтировать в рамках завершения работ по восстановлению объекта.

Губернатор добавил, что разрушение плотины не повлияло бы на водоснабжение региона, потому что это происходит за счет подземных источников, а не водозабора. По его словам, «определенный дискомфорт» вызвало бы устранение последствий подтопления ближайших населенных пунктов.

Алина Морозова