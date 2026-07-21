Путин поддержал идею вручать медальоны родителям погибших бойцов СВО
В Еврейской автономной области родителям погибших участников спецоперации начали вручать памятные медальоны воинской доблести. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила глава региона Мария Костюк. Она предложила распространить эту практику на всю страну.
Мария Костюк и Владимир Путин
Фото: Администрация Президента РФ
«Именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Ведь им ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны. И его не гибель, а именно подвиг сегодня важен для того, чтобы страна жила»,— заявила Мария Костюк (цитата по сайту Кремля). Она отметила, что идею ей подсказали представители Музея-заповедника имени Арсеньева из Владивостока.
Мария Костюк напомнила, что в царское время родителям вручали медальон с погоном солдата в знак уважения к его подвигу. Президент одобрил инициативу, назвав ее «отличной идеей». Сын Марии Костюк Андрей погиб в августе 2022 года в бою под селом Спорное в ДНР. Указом главы государства ему посмертно присвоено звание Героя России.
Инициатива по увековечиванию памяти погибших в ходе специальной военной операции участников, в том числе через медальоны родителям, соотносится с общим направлением государственной политики. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность поддержки родственникам погибших военных, призывал чиновников относиться к ним как к своим семьям и детям, а также поручал создать госфонд для адресной персональной помощи ветеранам и семьям погибших. Кроме того, Владимир Путин предлагал называть именами героев специальной военной операции школы и улицы, чтобы «это осталось на века».
Президент также заявлял, что участникам специальной военной операции нужно уделять особое внимание, подчеркивая их мужество, героизм и преданную службу России. Он вручал государственные награды отличившимся военным, а также посмертно награждал погибших, передавая награды их родственникам. По словам Владимира Путина, бойцы СВО «ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной» и имеют «очень хороший потенциал» для работы в мирной жизни, а страна должна всячески поддерживать семьи погибших.