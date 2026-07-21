Путин поддержал идею вручать медальоны родителям погибших бойцов СВО

В Еврейской автономной области родителям погибших участников спецоперации начали вручать памятные медальоны воинской доблести. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила глава региона Мария Костюк. Она предложила распространить эту практику на всю страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Костюк и Владимир Путин

Фото: Администрация Президента РФ Мария Костюк и Владимир Путин

Фото: Администрация Президента РФ

«Именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Ведь им ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны. И его не гибель, а именно подвиг сегодня важен для того, чтобы страна жила»,— заявила Мария Костюк (цитата по сайту Кремля). Она отметила, что идею ей подсказали представители Музея-заповедника имени Арсеньева из Владивостока.

Мария Костюк напомнила, что в царское время родителям вручали медальон с погоном солдата в знак уважения к его подвигу. Президент одобрил инициативу, назвав ее «отличной идеей». Сын Марии Костюк Андрей погиб в августе 2022 года в бою под селом Спорное в ДНР. Указом главы государства ему посмертно присвоено звание Героя России.