Семеро деятелей спортивной подготовки из Черноземья получили правительственные награды

Глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о награждении почетными грамотами ведомства за заслуги в сфере физической культуры и спорта семерых представителей сферы спортивной подготовки из двух регионов Черноземья — Воронежской и Курской областей. Копия приказа есть у «Ъ-Черноземье».

В Воронежской области, согласно приказу министра, правительственные награды получили четверо деятелей спорта. Среди них:

Александр Шлычков, председатель Воронежской региональной общественной организации «Федерация тхэквондо». Александр Шлычков — заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук, один из двух тренеров серебряного призера Паралимпийских игр в Париже 2024 года Алиасхаба Рамазанова, представляющего одновременно два региона — Воронежскую область и Республику Дагестан;

Владимир Немировский, тренер-преподаватель государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 33»;

Надежда Пантявина, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 6»;

Светлана Пошвина, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 10 по спортивной борьбе им. В.Г. Митина».

Александр Шлычков поблагодарил министерство и правительство за то, что они отмечают труд передовиков в сфере спорта из Воронежской области. «Это будет вдохновлять трудиться еще больше»,— сказал он «Ъ-Черноземье».

Александр Шлычков, помимо руководства Воронежской региональной общественной организацией «Федерация тхэквондо», является президентом Федерации практического атлетического многоборья России (ФПАМР), председателем правления Международной ассоциации экспертов в сфере безопасности G3, автором системы ближнего боя «Золотой треугольник» (Golden Triangle System). Основатель студии ближнего боя Close Combat Studio в Воронеже. Реализует международные гуманитарные и образовательные проекты в Гвинее-Бисау, Гвинее, Сенегале, Мьянме и на Филиппинах, направленные на сотрудничество этих государств с Россией в сфере подготовки специалистов в области безопасности, адаптивного и прикладного видов спорта.

Еще трое награжденных представителей сферы спортивной подготовки связаны с Курской областью:

Ирина Боломутова, тренер-преподаватель областного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная спортивная школа олимпийского резерва»;

Михаил Голубничий, старший инструктор-методист автономного учреждения Курской области «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»;

Светлана Маренкова, тренер-преподаватель областного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная спортивная школа олимпийского резерва».

Представителей других регионов Черноземья — Белгородской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей — среди награжденных в приказе Минспорта нет.