ЦИК отчитался о результатах поиска иноагентов и экстремистов среди кандидатов в ГД

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заверила списки 11 политсил, которые выдвинули кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму. Иноагентов и лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, среди них не обнаружено. Об этом заявил член ЦИК Игорь Борисов на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

По его словам, проверки еще продолжаются. В этом году ЦИК впервые проверяет кандидатов через созданный Минюстом сервис. Он позволяет узнать, есть ли кандидат в реестре иноагентов или лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Всего партии выдвинули 3,1 тыс. кандидатов по федеральному списку и около 1,7 тыс. по одномандатным округам, добавил Игорь Борисов. Во время выступления он также отметил рост среднего числа выдвинувшихся кандидатов от одной партии относительно 2021 года: 443 кандидата против 425 кандидатов.

Выборы в Государственную думу пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу.