В Тамбовской области за 1 рубль продают каретный сарай с конюшней в Мичуринске

В городе Мичуринске Тамбовской области инвесторам предлагают приобрести для последующей реставрации объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — каретный сарай с конюшней конца XIX века на улице Филиппова. Нежилое двухэтажное кирпичное здание фактически не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Инженерными коммуникациями оно не оборудовано. Начальная цена на торгах составит 1 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наследие.дом.рф Фото: наследие.дом.рф

Каретный сарай и конюшни на улице Филиппова были построены в 1886 году. Они входят в состав архитектурного ансамбля в северо-западной части квартала вдоль красных линий. В последней четверти XIX века владельцем земельного участка, каменного дома и хозяйственных построек являлся купец Михаил Юрьев.

На портале дом.рф в карточке лота указано, что площадь здания, находящегося в муниципальной собственности, составляет 312,4 кв. м., его кадастровая стоимость — 552,4 тыс. руб. ОКН располагается на земельном участке площадью 405 кв. м, относящемся к категории земель населенных пунктов (адрес: улица Филиппова, д.49А). Стоимость земли составляет 390,5 тыс. руб.

В городской администрации отмечают, что «после реставрации внешнего облика здания в установленные сроки в нем можно реализовать различные проекты, которые не нарушат его исторической ценности». В частности, предлагается рассмотреть возможность превращения ОКН в офисное или креативное пространство, апартаменты, детский центр или точку общественного питания.

Проведение торгов запланировано в третьем квартале этого года.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в селе Вишневое Староюрьевского района Тамбовской области за 1 рубль будет выставлен на продажу главный дом усадьбы русского юриста и общественного деятеля Федора Плевако. Главным условием приобретения является «проведение реставрационных работ в установленные сроки». Двухэтажное кирпичное здание конца XIX века площадью 247,5 кв. м сейчас находится в неудовлетворительном, фактически полуразрушенном состоянии.

Денис Данилов