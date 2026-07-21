В Каменске-Уральском из-за сильных ливней затопило полицейский изолятор

В Каменске-Уральском (Свердловская область) затопило изолятор временного содержания (ИВС). Причиной стали сильные ливни, прошедшие в городе 18 июля. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По его словам, вода начала поступать в подвал служебного помещения, где содержались 11 человек. «Их всех временно перевели в установленном порядке в иные спецпомещения. Документация не пострадала. Ситуация была сразу же взята на личный контроль начальником ОВД подполковником Иваном Каркавиным»,— сообщил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что из-за ливней в Каменске-Уральском затопило перинатальный центр — обрушилась кровля, пострадали все три этажа.

Полина Бабинцева