В Каменске-Уральском из-за ливней обрушилась кровля в роддоме

Из-за ливней в Каменске-Уральском затопило перинатальный центр — обрушилась кровля, пострадали все три этажа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова направила в роддом специалистов регионального минздрава и финансово-хозяйственного управления для оценки последствий ЧП. Врачи-эпидемиологи из областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики оценят в роддоме санитарно-эпидемиологическую обстановку.

На время восстановительных работ жительниц Каменск-Уральского и близлежащих территорий будут направлять на роды в больницы Екатеринбурга. Госпожа Савинова указала, что «медицинская помощь жителям Свердловской области оказывается в полном объеме и без перебоев, а ситуацию в районах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, региональный минздрав держит под контролем».

Днем 18 июля Каменск-Уральск накрыл сильнейший ливень, парализовавший город в День металлурга. Главные улицы ушли под воду, из-за чего жители передвигались на сапбордах и резиновых лодках.

По словам местных жителей, крыша перинатального центра была в непригодном состоянии уже не первый год. Жалобы от рожениц и персонала поступали на постоянной основе.

Андрей Сергачев