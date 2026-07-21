В Сочи завели дело после истязания детей в детском саду
В Сочи возбуждено уголовное дело по фактам систематического применения физической силы к воспитанникам одного из детских садов. Поводом для этого послужили сообщения в социальных сетях о жестоком обращении со стороны персонала дошкольного учреждения.
Сотрудники следственного отдела по Центральному району Сочи изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в детском саду. Сейчас проводятся допросы сотрудников сада, родителей и свидетелей, а также назначены судебно-медицинские экспертизы.
Дело было возбуждено по ст. 117 и 156 УК, предусматривающим ответственность за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Дошкольное учреждение находится в микрорайоне Макаренко. Местные жительницы ранее обратились в полицию с жалобами на преступления против их детей. Сотрудники правопорядка выехали в сад, чтобы опросить персонал и родителей, провести необходимые следственные действия.
Случаи истязания детей в детских садах регулярно становятся поводом для возбуждения уголовных дел и широкого общественного резонанса. Зачастую подобные инциденты выявляются благодаря родителям, которые жалуются на травмы или изменения в поведении детей, а также благодаря сообщениям в социальных сетях и СМИ. В таких ситуациях нередко к расследованию подключаются руководители Следственного комитета, а ход проверок ставится на контроль в центральном аппарате ведомства. Например, в Краснодаре в марте 2025 года уголовное дело по аналогичным статьям было возбуждено после публикации видеозаписей в соцсетях, на которых воспитательница грубо обращалась с детьми.
Обвинения по таким делам обычно выдвигаются по статьям УК РФ, касающимся неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) и истязания (ст. 117 УК РФ). Случаи, описанные в контексте, происходили в разных городах, включая Павлово (Нижегородская область), Красноярск, Самару, Новороссийск и Новосибирск. Отмечается, что истязания часто совершались по незначительным поводам, а пострадавшие дети были в возрасте от двух до шести лет. Виновным зачастую назначают условные сроки и лишают права заниматься педагогической деятельностью.