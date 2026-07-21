В Сочи завели дело после истязания детей в детском саду

В Сочи возбуждено уголовное дело по фактам систематического применения физической силы к воспитанникам одного из детских садов. Поводом для этого послужили сообщения в социальных сетях о жестоком обращении со стороны персонала дошкольного учреждения.

Сотрудники следственного отдела по Центральному району Сочи изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в детском саду. Сейчас проводятся допросы сотрудников сада, родителей и свидетелей, а также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Дело было возбуждено по ст. 117 и 156 УК, предусматривающим ответственность за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Дошкольное учреждение находится в микрорайоне Макаренко. Местные жительницы ранее обратились в полицию с жалобами на преступления против их детей. Сотрудники правопорядка выехали в сад, чтобы опросить персонал и родителей, провести необходимые следственные действия.