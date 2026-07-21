Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении упрощенного порядка оформления гаражей и земли под ними до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован в картотеке нижней палаты. Изначально срок амнистии истекал 1 сентября 2026 года.

Упрощенный порядок действует с сентября 2021 года и распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Поправки уточняют, что речь идет об объектах, возведенных гражданами для собственных нужд. Изменения также затронули пять статей Земельного кодекса.

Инициаторами законопроекта выступили сенатор Владимир Якушев и глава профильного комитета Павел Крашенинников. Документ исключил дублирующие формулировки и распространил норму о некапитальных «ракушках» на организации.

По данным Росреестра, за время действия амнистии зарегистрировано более 746 тыс. гаражей. Глава ведомства Олег Скуфинский уточнил, что правом воспользовались около 800 тыс. россиян. После продления механизмом смогут воспользоваться еще более 500 тыс. граждан. Закон вступит в силу после официального опубликования.