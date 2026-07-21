Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и винограда из Узбекистана
Россельхознадзор с 23 июля вводит временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Узбекистана. Под запрет попали поставки от пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основной объем ограничиваемой продукции приходится на овощи и зеленные культуры — белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, свеклу и томаты, а также виноград. В Россельхознадзоре пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов и необходимости обеспечения продовольственной безопасности страны.
С начала 2026 года зафиксировано 132 случая обнаружения опасных организмов, среди которых вирус коричневой морщинистости томатов, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения свеклы. В ведомстве отметили, что систематическое нарушение требований подтверждает недостаточную эффективность фитосанитарной системы Узбекистана.
В период с начала 2024 года по начало 2026 Россельхознадзор регулярно выявлял нарушения фитосанитарных требований в продукции из Узбекистана. Зараженными оказывались абрикосы, виноград, сливы, нектарины, томаты, перец. Среди обнаруженных вредителей и заболеваний были восточная плодожорка, повилика, бурая монилиозная гниль, южноамериканская томатная моль и вирус коричневой морщинистости плодов томата (обнаруженный в томатах из Узбекистана и ранее в томатах и перце из Казахстана).
Нарушения фитосанитарных требований при ввозе продукции из Узбекистана включали недействительные фитосанитарные сертификаты, их отсутствие или провоз продукции навалом. Так, в Челябинскую область запретили ввозить более 20 тонн винограда из-за неверно оформленного сертификата.
В большинстве случаев зараженную продукцию либо уничтожали, либо возвращали отправителям. Например, в нижегородском аэропорту изъятые продукты из Узбекистана, в том числе мясо, молоко и мед без ветеринарных документов, сжигали. В некоторых случаях зараженную продукцию отправляли на обеззараживание.