В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 5 млн пчел

Уральское управление Россельхознадзора и Челябинская природоохранная прокуратура начали проверку после публикаций в СМИ о гибели около 5 млн пчел на территории региона. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Материалы о массовой гибели насекомых в Аргаяшском округе начали появляться около недели назад. Пасечники считают, что пчелы отравились химикатами после обработки полей. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, специалисты отобрали пробы почвы и зелени у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина после жалобы одного из жителей. Однако его пасека, по предварительным данным ведомства, не зарегистрирована необходимым образом.

Виталина Ярховска