Прокуратура Венгрии изъяла серверы из офиса партии Орбана
Прокуратура Венгрии без предварительного уведомления прибыла в центр размещения серверов правящей партии «Фидес» и приступила к изъятию всей коммуникационной системы и баз данных организации. Об этом сообщает HVG.
Виктор Орбан
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ
Глава департамента коммуникаций «Фидес» Берталан Хаваши назвал произошедшее «эскалацией авторитаризма». По его словам, оппозиционная партия «Тиса» таким образом пытается добиться юридической изоляции «Фидес».
Ситуацию прокомментировал лидер «Тисы», премьер-министр Венгрии Мадьяр Петер. Он подтвердил факт следственных действий и сообщил, что его сторона также ждет официальных разъяснений от прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что расследование ведет прокуратура медье Бач-Кишкун по делу о нецелевом использовании 17 млрд форинтов (4,2 млрд руб.) из культурного фонда.
Инцидент с изъятием серверов произошел после поражения партии "Фидес" Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля 2026 года, где оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра одержала значительную победу, набрав 53% голосов и получив 138 из 199 мест в парламенте. Виктор Орбан, возглавлявший правительство с 2010 года, признал поражение, а Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии, что ознаменовало конец 16-летнего правления "Фидес".
Ситуация с изъятием серверов правящей партии коррелирует с предвыборными обещаниями Петера Мадьяра, который активно выступал против коррупции в стране и обещал восстановить подорванные демократические институты. Он неоднократно обвинял Виктора Орбана и его окружение в растрате госбюджета и попытках удержать власть любой ценой. После прихода к власти "Тисы" ожидались антикоррупционные расследования, и Мадьяр призывал задержать "преступников" и не давать им покинуть страну. В свою очередь, еще до выборов Виктор Орбан обвинял Брюссель и оппозицию в спонсировании кампании по его отстранению от власти.