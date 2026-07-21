Прокуратура Венгрии изъяла серверы из офиса партии Орбана

Прокуратура Венгрии без предварительного уведомления прибыла в центр размещения серверов правящей партии «Фидес» и приступила к изъятию всей коммуникационной системы и баз данных организации. Об этом сообщает HVG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Глава департамента коммуникаций «Фидес» Берталан Хаваши назвал произошедшее «эскалацией авторитаризма». По его словам, оппозиционная партия «Тиса» таким образом пытается добиться юридической изоляции «Фидес».

Ситуацию прокомментировал лидер «Тисы», премьер-министр Венгрии Мадьяр Петер. Он подтвердил факт следственных действий и сообщил, что его сторона также ждет официальных разъяснений от прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что расследование ведет прокуратура медье Бач-Кишкун по делу о нецелевом использовании 17 млрд форинтов (4,2 млрд руб.) из культурного фонда.