Минсельхоз хочет ускорить создание инфраструктуры для газомоторной техники из-за ситуации с топливом
Минсельхоз разработает с «Газпромом» план по развитию газомоторной техники
Минсельхоз России и «Газпром» (MOEX: GAZP) намерены в ближайшее время разработать план по выпуску газомоторной сельхозтехники и созданию для нее инфраструктуры. Об этом ИС «Вести» рассказала глава ведомства Оксана Лут.
«Учитывая текущую ситуацию с топливом, нужно обращать внимание на газомоторную технику. Мы ею занимаемся уже, наверное, три-четыре года последние», — подчеркнула госпожа Лут.
В нынешних условиях, по ее словам, «производители техники, которые делают газомоторные агрегаты, начинают смотреть на свои планы». Оксана Лут выразила надежду, что план по производству такой техники и инфраструктуры будет согласован с госкорпорацией «в течение пары месяцев».
В 2023 году «Газпром» и Минсельхоз подписали соглашение о сотрудничестве. Ведомство и госкорпорация согласовали использование газомоторной техники, предназначенной для перевозки сельхозпродукции.
Использование газомоторного топлива в сельском хозяйстве, а также в карьерной технике и на водном транспорте, активно стимулируется Минэнерго в рамках соответствующей концепции, направленной на рассмотрение в Правительство. В течение года "Газпром" и Минсельхоз планируют сформировать программу перевода сельхозтранспорта и зерносушильного оборудования на газ, а Минсельхоз прорабатывает возможность субсидирования части затрат сельхозпроизводителей на покупку такой техники.
Развитие рынка газомоторного топлива является капиталоемким и долгосрочным процессом. Несмотря на то что газ может быть значительно дешевле традиционного топлива, основным барьером остается высокая стоимость строительства и эксплуатации заправочной инфраструктуры. При этом государство стимулирует развитие рынка газомоторного топлива, предоставляя субсидии производителям транспорта на природном газе и увеличивая максимальный размер субсидий на ремоторизацию. В России с 2012 года сеть газозаправочных станций "Газпрома" выросла в 3,5 раза, достигнув 836 объектов к началу 2024 года, однако они загружены лишь на треть.
На 2025 год была утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года, которая предусматривает разработку схемы размещения газозаправочных станций, стимулирование производства газомоторной техники, актуализацию требований безопасности и развитие заправочной инфраструктуры. Производство автомобилей на газомоторном топливе в России пока невелико, составляя менее 1% от общего объема автотранспорта, и испытывает трудности из-за снижения поставок импортного оборудования.