Минсельхоз хочет ускорить создание инфраструктуры для газомоторной техники из-за ситуации с топливом

Минсельхоз России и «Газпром» (MOEX: GAZP) намерены в ближайшее время разработать план по выпуску газомоторной сельхозтехники и созданию для нее инфраструктуры. Об этом ИС «Вести» рассказала глава ведомства Оксана Лут.

«Учитывая текущую ситуацию с топливом, нужно обращать внимание на газомоторную технику. Мы ею занимаемся уже, наверное, три-четыре года последние», — подчеркнула госпожа Лут.

В нынешних условиях, по ее словам, «производители техники, которые делают газомоторные агрегаты, начинают смотреть на свои планы». Оксана Лут выразила надежду, что план по производству такой техники и инфраструктуры будет согласован с госкорпорацией «в течение пары месяцев».

В 2023 году «Газпром» и Минсельхоз подписали соглашение о сотрудничестве. Ведомство и госкорпорация согласовали использование газомоторной техники, предназначенной для перевозки сельхозпродукции.