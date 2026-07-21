В Германии запретят употребление алкоголя на всех ж/д станциях и вокзалах
Немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn запретил употребление алкоголя на всех станциях сети. Запрет будет введен поэтапно к 15 октября на всех 5400 станциях Германии. Новые правила уже вступили в силу на 30 станциях. Среди них — станции в Кельне, Гамбурге и Мюнхене. 1 сентября запрет будет действовать на центральном вокзале Берлина.
Deutsche Bahn объясняет запрет заботой о безопасности самих пассажиров, сотрудников станций, контролеров. «Мы слишком часто наблюдаем, как насилие растет там, где слишком много алкоголя»,— заявила генеральный директор Deutsche Bahn Эвелин Палла. Она также напомнила о «жестоком и бессмысленном нападении» на прошлой неделе. Тогда пьяный пассажир избил сотрудника службы безопасности во время проверки билетов.
Deutsche Bahn уточнила, что нарушителей запрета будут выводить со станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на конкретную станцию.
Решение Deutsche Bahn о запрете потребления алкоголя на станциях принято на фоне сохраняющихся проблем с работой немецкого железнодорожного оператора. Ранее, в 2025 году, главу компании Рихарда Луца сменила Эвелин Палла из-за постоянных опозданий поездов, устаревшей инфраструктуры и плачевного финансового состояния. Одновременно с её назначением были анонсированы масштабные реформы, предусматривающие реструктуризацию и изменение финансовой структуры.
Проблемы с безопасностью на железных дорогах, отчасти связанные с опьянением, отмечались и в других странах. Например, в 2024 году машинист тепловоза в Челябинской области, ответственный за столкновение с грузовым поездом, оказался пьян, что стало причиной уголовного дела. Также фиксировались смертельные ДТП на железнодорожных переездах, связанные с опьянением и нарушением правил безопасности.