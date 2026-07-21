В Германии запретят употребление алкоголя на всех ж/д станциях и вокзалах

Немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn запретил употребление алкоголя на всех станциях сети. Запрет будет введен поэтапно к 15 октября на всех 5400 станциях Германии. Новые правила уже вступили в силу на 30 станциях. Среди них — станции в Кельне, Гамбурге и Мюнхене. 1 сентября запрет будет действовать на центральном вокзале Берлина.

Deutsche Bahn объясняет запрет заботой о безопасности самих пассажиров, сотрудников станций, контролеров. «Мы слишком часто наблюдаем, как насилие растет там, где слишком много алкоголя»,— заявила генеральный директор Deutsche Bahn Эвелин Палла. Она также напомнила о «жестоком и бессмысленном нападении» на прошлой неделе. Тогда пьяный пассажир избил сотрудника службы безопасности во время проверки билетов.

Deutsche Bahn уточнила, что нарушителей запрета будут выводить со станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на конкретную станцию.

Евгений Хвостик