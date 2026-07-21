В Воронеже торговец запчастями обжаловал арест 275 млн на его счетах по иску ФНС

19-й арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу чеченского ООО «Спецстальзапчасть» Сергея Шорохова (до 16 июня находилось в Воронежской области) на решение Арбитражного суда Воронежской области об аресте 274,6 млн руб. на его счетах. Из картотеки арбитражных дел следует, что жалоба еще не принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский арбитраж принял соответствующее решение в качестве обеспечительных мер по иску межрайонной инспекции ФНС №16 по Алтайскому краю. Он также запретил «Спецстальзапчасти» совершать действия, связанные с передачей имущества и прав на него в пределах 274,6 млн руб.

Налоговая служба требует признать ООО «Спецстальзапчасть» и воронежское ООО «Спецтайл» (тоже торгует автозапчастями, владелец — Артем Старцев) взаимозависимыми, а также взыскать с первой компании 274,6 млн руб. Инспекция установила, что по итогам проверки в мае 2025 года было вынесено решение о взыскании со «Спецтайла» соответствующей суммы в бюджет. Однако вместо выполнения требований ФНС компания перевела свою финансово-хозяйственную деятельность на ООО «Спецстальзапчасть».

В начале июля рассмотрение дела было приостановлено до завершения разбирательства между «Спецтайлом» и межрайонной инспекцией ФНС №1 по Воронежской области. В нем фирма оспаривает взыскание указанной суммы. Тогда же Арбитражный суд Воронежской области отказал «Спецстальзапчасти» в переносе спора в Арбитражный суд Чеченской Республики.

Алина Морозова