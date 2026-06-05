ФНС потребовала с воронежского торговца запчастями 275 млн налоговой недоимки

Арбитражный суд Воронежской области принял обеспечительные меры по заявлению межрайонной инспекции ФНС №16 по Алтайскому краю к воронежскому ООО «Спецстальзапчасть». Согласно картотеке арбитражных дел, налоговый орган требует признать ООО «Спецстальзапчасть» и ООО «Спецтайл» взаимозависимыми и взыскать с ответчика 274,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитраж арестовал соответствующую сумму на счетах «Спецстальзапчасти», за исключением средств на зарплату и налоги, а также запретил совершать действия, связанные с передачей имущества и прав на него в пределах 274,6 млн руб. В остальной части ходатайства, предусматривавшей запрет на открытие новых счетов и ограничение регистрационных действий, суд отказал.

В своем иске налоговая указала, что в отношении ООО «Спецтайл» провели проверку, по итогам которой 21 мая 2025 года было вынесено решение о привлечении компании к ответственности. Ей доначислено 164,9 млн руб., в том числе 140,5 млн руб. основного долга и 24,4 млн руб. штрафа. Налоговый орган принял меры для взыскания задолженности, однако они не привели к погашению. Инспекция установила, что «Спецтайл» перевел свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимую компанию — ООО «Спецстальзапчасть».

Следующее судебное заседание состоится 8 июля.

По данным Rusprofile, ООО «Спецстальзапчасть» зарегистрировано в Воронеже в апреле 2024 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал — 10 млн руб. Директором выступает Сергей Шорохов, который также является единственным учредителем. В 2025 году выручка общества составила 728 млн руб., а убыток — 1,2 млн руб. Упоминаются всего два арбитражных дела с участием компании на сумму 274,6 млн руб. (второе не предполагает финансовые требования). Исполнительных производств и задолженностей по налогам не зафиксировано. ООО «Спецтайл» зарегистрировано в Воронеже в августе 2019 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал — 32,5 млн руб. Директором выступает Юрий Романов. Единственным учредителем является Артем Старцев. В 2024 году выручка общества составила 496 млн руб., а убыток — 472 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. ООО «Спецтайл» — участник 14 арбитражных дел на общую сумму около 390 млн руб. В отношении компании открыто 141 исполнительное производство на сумму 298 млн руб., преимущественно по штрафам — 139. По состоянию на 10 мая 2026 года текущая налоговая задолженность составляет 273 млн руб.

В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкое управление ФНС подало в региональный арбитраж иск к местному ООО «Калина агро», зарегистрированному в 2016 году. Налоговый орган просит признать компанию взаимозависимой с одноименным юридическим лицом 2014 года и взыскать с ответчика в доход государства налоговую задолженность в размере 67,9 млн руб.

Мария Свиридова