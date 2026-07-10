Воронежская компания не смогла перенести спор с налоговой на 275 млн в Чечню

Арбитражный суд Воронежской области отказал торговцу автозапчастями ООО «Спецстальзапчасть» (принадлежит Сергею Шорохову) в передаче его спора с налоговой на 274,6 млн руб. в Арбитражный суд Чеченской Республики. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения не опубликована, однако ходатайство может быть связано со сменой юридического адреса компании с воронежского на чеченский в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Межрайонная инспекция ФНС №16 по Алтайскому краю инициировала разбирательство в июне. Она требует признать ООО «Спецстальзапчасть» и воронежское ООО «Спецтайл» (тоже торгует автозапчастями, владелец — Артем Старцев) взаимозависимыми, а также — взыскать с ответчика 274,6 млн руб.

Согласно иску, в отношении ООО «Спецтайл» провели проверку, по итогам которой 21 мая 2025 года было вынесено решение о привлечении компании к ответственности. Ей доначислено 164,9 млн руб., в том числе 140,5 млн руб. основного долга и 24,4 млн руб. штрафа. Инспекция установила, что на фоне этого «Спецтайл» перевел свою финансово-хозяйственную деятельность на ООО «Спецстальзапчасть». Из-за этого истец и потребовал признать компании взаимосвязанными.

По данным картотеки арбитражных дел, на этой неделе воронежский арбитраж приостановил дело из-за того, что рассматривает заявление «Спецтайла» к межрайонной инспекции ФНС №1 по Воронежской области. В нем компания добивается признания недействительным решения от 21 мая 2025 года о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение, на основании которого с нее пытаются взыскать 274,6 млн руб. В связи с этим для рассмотрения нового дела нужно дождаться вердикта по старому.

В начале июня Арбитражный суд Воронежской области арестовал соответствующую сумму на счетах «Спецстальзапчасти», за исключением средств на зарплату и налоги, а также запретил ей совершать действия, связанные с передачей имущества и прав на него в пределах 274,6 млн руб.

Алина Морозова