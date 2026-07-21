Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм топливного демпфера был введен в России в 2019 году после топливного кризиса 2018 года, когда цены на бензин выросли на 10%. Изначально его целью было сдерживание внутренних цен на топливо от колебаний мировых цен на нефтепродукты. Демпфер работает как система компенсации для нефтяных компаний: государство выплачивает им разницу между экспортной стоимостью топлива и фиксированной внутренней индикативной ценой, если экспорт становится выгоднее внутренних поставок. В обратном случае компании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Однако этот механизм не всегда эффективен и неоднократно подвергался корректировкам, в том числе из-за бюджетной нагрузки. Только в 2022 году выплаты по демпферу превысили 2 трлн рублей. Его параметры часто менялись из-за колебаний курса рубля и цен на нефть, а также в ответ на действия Минфина, который стремится сократить выплаты из бюджета. Например, в 2023 году Правительство решило вдвое сократить субсидии по демпферу для нефтеперерабатывающих заводов, что вызвало резкий рост цен на топливо на внутреннем рынке и привело к вмешательству президента и введению запрета на экспорт бензина.

В сентябре 2025 года Минфин поддержал повышение порога допустимого отклонения фактических оптовых цен на топливо для расчета демпфера - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, так как демпфер не выплачивается, если оптовые цены превышают установленные пороги. Параллельно с изменением демпфера, Правительство, для насыщения внутреннего рынка, рассматривало различные меры, включая обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин и дизельное топливо из некоторых стран, а также увеличение импорта бензина из Беларуси и использование октаноповышающих присадок.