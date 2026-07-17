Правительство подтвердило планы выплачивать демпфер по дизельному топливу
Правительство России одобрило распространение механизма импортного демпфера на дизельное топливо, сообщила пресс-служба Минэнерго. Меру включат в пакет поправок в Налоговый кодекс. Ранее о предложении сообщали источники «Интерфакса».
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Новый механизм разработают по аналогии с демпфером для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. По данным источников «Интерфакса», предложенный срок выплаты — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.
Демпфер создаст дополнительный экономический стимул для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости, отмечается в публикации.
В начале июля президент Владимир Путин подписал поправки к Налоговому кодексу, разработанные для обеспечения внутреннего рынка топливом. Документ предусматривает донастройку демпфера для компаний, которые реализуют в России произведенный за рубежом бензин. Если бензин произведен в одной из стран–участниц ЕАЭС, демпфер составляет 0,9.
Демпферный механизм был разработан для компенсации разницы между экспортными и внутренними ценами на топливо, чтобы сдерживать их рост на внутреннем рынке и защищать его от резких колебаний. Он начал действовать в 2019 году после топливного кризиса 2018 года, когда цены на заправках выросли на 10%. С тех пор этот механизм неоднократно корректировался.
Изначально демпфер рассчитывался как разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой. Если экспортная цена была выгоднее, нефтекомпании получали компенсацию от государства. Однако демпфер имел свои изъяны и требовал изменений, поскольку для его вычисления использовалась фиксированная, а не реальная цена. Осенью 2023 года правительство временно снизило субсидии по демпферу для НПЗ, чтобы пополнить бюджет, что привело к росту цен на топливо и стало одной из причин временного запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. В то же время обсуждались меры по стимулированию импорта топлива в РФ и повышению порога допустимого отклонения цен для выплаты демпфера.