Правительство подтвердило планы выплачивать демпфер по дизельному топливу

Правительство России одобрило распространение механизма импортного демпфера на дизельное топливо, сообщила пресс-служба Минэнерго. Меру включат в пакет поправок в Налоговый кодекс. Ранее о предложении сообщали источники «Интерфакса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новый механизм разработают по аналогии с демпфером для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. По данным источников «Интерфакса», предложенный срок выплаты — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

Демпфер создаст дополнительный экономический стимул для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости, отмечается в публикации.

В начале июля президент Владимир Путин подписал поправки к Налоговому кодексу, разработанные для обеспечения внутреннего рынка топливом. Документ предусматривает донастройку демпфера для компаний, которые реализуют в России произведенный за рубежом бензин. Если бензин произведен в одной из стран–участниц ЕАЭС, демпфер составляет 0,9.