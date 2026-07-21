Спортсмены Федерации рафтинга Москвы завоевали медали на этапе Кубка мира

Представители Федерации рафтинга Москвы успешно выступили на этапе Кубка мира, который прошел на реке Сагана в Кении. По итогам соревнований спортсмены, выступившие в нейтральном статусе, взяли золото, серебро и бронзу.

Международный экипаж, в состав которого вошли Никита Журавлев, Владимир Ананьев, а также итальянки Нина Кашки и Мария Мартини, стал победителем общего зачета Кубка мира в категории Mixed. Команда набрала 300 очков из 300 возможных.

Женская команда «Стая» (Кристина Юсупова, Арина Катейкина, Дарьяна Назарова, Екатерина Владимирова) стала серебряным призером общего зачета. Бронзу в категории Mixed взяли Арина Катейкина, Екатерина Владимирова, Михаил Куликов и Василий Ходорыч (в качестве запасного был заявлен Алексей Анисимов).

Мужской экипаж, куда вошли Василий Ходорыч, Алексей Анисимов, Артемий Владимиров, Валерий Кириченко и Михаил Куликов, занял 13-е место в общем зачете. Команда была сформирована из спортсменов нескольких коллективов гребного клуба «Академия» — HIKE-XP, НИУ ВШЭ и «Академия».

«Для нас этот результат — не только медали. Это подтверждение того, что в Москве удалось создать работающую систему развития рафтинга»,— отметил президент Федерации рафтинга Москвы Никита Журавлев.

Арнольд Кабанов