Топливо переливается в ВИНКи

Доминирование небольших сетей заправок на рынке Республики Алтай в совокупности с ростом туристического потока на 20% обострили дефицит топлива в регионе. АЗС испытывают перебои с поставками и поднимают цены до 180 руб. за литр бензина марки АИ-95. По мнению главы Горного Алтая Андрея Турчака, топливный кризис показал необходимость реорганизации местного рынка в пользу вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), присутствие которых в регионе пока невелико.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке руководства Республики Алтай, в этом году турпоток в регион вырос на 20%, что еще более увеличило нагрузку на сети АЗС, испытывающие дефицит топлива

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ По оценке руководства Республики Алтай, в этом году турпоток в регион вырос на 20%, что еще более увеличило нагрузку на сети АЗС, испытывающие дефицит топлива

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Правительство Республики Алтай на своем заседании 21 июля рассмотрело ситуацию, сложившуюся в топливно-энергетическом комплексе. «9 июля на заседании республиканского штаба по стабилизации топливно-энергетического баланса руководителями организаций, осуществляющих розничную реализацию моторного топлива, обозначена проблема, связанная с перебоями по приобретению и поставке необходимых объемов топлива»,— сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артур Гущин.

По словам главы республики Андрея Турчака, в начале кризиса «в трех из 11 муниципальных образований заправки “обсохли” в один момент, и мы вынуждены были в ручном режиме перенаправлять туда топливо». Вице-премьер Антон Черников рассказал о том, что в Усть-Кане работает одна заправка из четырех.

Как писал «Ъ-Сибирь», в регионе с 1 июля по 1 сентября в связи с дефицитом ГСМ действуют ограничения на отпуск топлива на АЗС.

В Республике Алтай более 200 АЗС. 53 зарегистрировались в региональной информационной системе. Из них шесть работают под брендом «Лукойла», три — «Татнефти», по две — «Газпромнефти» и «Роснефти». Остальные принадлежат небольшим сетям. На заправке одному покупателю можно приобрести в зависимости от района от 30 до 50 л бензина и от 50 до 100 л дизельного топлива, а также залить до 10 л топлива в канистру.

Нехватка топлива сопровождается ростом розничных цен. С 1 мая по 16 июля цена марки АИ-92 увеличилась на 27,2%, АИ-95 — на 29,1%. На заправках сетей ОПТИ в Майминском районе и EVO в Горно-Алтайске литр АИ-95 продается за 180 руб., говорится в материалах минтранса. При этом средняя стоимость АИ-92 в Горном Алтае составляет 93,19 руб. за литр, АИ-95 — 81 руб., дизеля — 82,24 руб.

«Главная задача — обеспечить топливом наших жителей, наших аграриев, наши предприятия ЖКХ, социалку, общественный транспорт, аварийные и экстренные службы»,— заявил Андрей Турчак.

К этому перечню, как выяснилось в ходе обсуждения, необходимо добавить сельскохозяйственные предприятия. По данным министра сельского хозяйства Андрея Цыгулева, остатки ГСМ у аграриев республики снизились к сегодняшнему дню примерно вдвое по сравнению с началом кормозаготовительной кампании — до 10 т бензина и 130 т дизельного топлива.

Ситуацию осложнил рост числа туристов, приезжающих в Горный Алтай. По данным господина Турчака, к настоящему времени показатель аналогичного периода прошлого года превышен на 20%. Это означает, что по итогам сезона турпоток может достигнуть 3 млн человек (население республики — 210 тыс. человек). Согласно результатам мониторинга продаж АЗС, лишь 57% топлива реализуются автовладельцам из числа жителей республики. Из оставшихся 43% на долю жителей Алтайского края приходится 16,5%, на новосибирцев — 10%.

По словам Андрея Турчака, в этих условиях необходимо расставить приоритеты в распределении топлива, чтобы не сорвать сельскохозяйственные работы.

«Где-то в ущерб представителям туристической отрасли, как бы это ни звучало»,— заметил он.

Глава республики считает, что топливный кризис показал необходимость изменения структуры регионального топливного рынка в пользу ВИНКов. «Нам все-таки необходимо двигаться к тому, что у нас должен появиться опорный партнер. Лучше, чтобы таких партнеров было два, а лучше — три. Чтобы ВИНКи, по крайней мере с ближайшими НПЗ, которые находятся в Омске и Ачинске (входят в структуру «Газпром нефти» и «Роснефти» соответственно.— «Ъ»), на нашем рынке были представлены»,— поставил задачу Андрей Турчак.

Судя по словам председателя регионального правительства Александра Прокопьева, шаги в этом направлении уже сделаны. «Мы полностью доложили (Министерству энергетики РФ.— «Ъ») ситуацию на текущий момент на топливном рынке. Как исторически шли поставки. Описали и выбрали единого оператора для всего топливного рынка для заключения соглашения с ВИНКом»,— рассказал он, не уточнив название компании. Согласование этих планов со стороны Минэнерго РФ правительство Республики Алтай ожидает по итогам совещания 21 июля.

Валерий Лавский