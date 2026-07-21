Меры, принятые во всех отношениях

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США включить в законопроект о санкциях против России Иран и движение «Хезболла», фактически выступив его соавтором. Несмотря на то, что политическое решение поддержать инициативу покойного сенатора Линдси Грэма уже принято, сдерживающим фактором остаются опасения, что первый масштабный антироссийский законопроект второго срока правления Трампа создаст серьезные проблемы в отношениях США с ведущими мировыми экономиками. Учитывая это, вопрос о том, на какие карательные меры решатся в Вашингтоне и против каких стран они будут применены на практике, остается открытым.

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Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

После многомесячного молчания по вопросу о том, поддержит ли он законопроект об «адских санкциях» против России, президент Трамп, судя по всему, согласился с неизбежностью его принятия и уже обсуждает вместе с законодателями основные положения будущего документа, которые должны устроить как Белый дом, так и Конгресс.

«Республиканцы должны внести Иран в санкционный законопроект против России. Это то, что хотел сделать Линдси, и то, что должно случиться»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

В связи с этим портал Axios уже подсчитал, что антироссийскую инициативу покойного сенатора Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ) в 100-местной верхней палате Конгресса готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор (39 республиканцев и 22 демократа). Это количество голосов должно обеспечить одобрение законопроекта в Сенате, после чего его должна будет утвердить и Палата представителей.

«Законопроект, который предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, теперь, похоже, имеет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате»,— высказалось издание о перспективах принятия законопроекта, который 16 июля был официально внесен в Сенат.

В числе немногочисленных оппонентов будущего закона оказались члены Палаты представителей Брэд Шнайдер и Дон Бейер.

Они попытались предостеречь своих коллег от принятия решения, которое дало бы президенту Трампу карт-бланш на ведение новых торговых войн. «Американский народ не хочет и не может позволить себе еще больше незаконных пошлин Трампа, которые ведут к повышению цен. К сожалению, законопроект о санкциях против России — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности удержать Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны»,— говорится в совместном заявлении Брэда Шнайдера и Дона Бейера, распространенном в конце прошлой недели.

В свою очередь, газета The New York Times высказывает мнение о том, что отсутствие конкретной даты голосования по законопроекту связано с сохраняющимися в Белом доме опасениями по поводу того, что принятие законопроекта может быть чревато многочисленными рисками для американской экономики. Как отмечает издание, лоббирующие документ после смерти Грэма конгрессмены «хотят продолжать финансовую войну, в то время как в администрации Трампа, напротив, обеспокоены тем, что активное применение санкций может лишить доллар доминирующего положения в мире».

Во время предстоящей доработки законопроекта и его согласования между двумя ветвями американской власти предстоит «оптимизировать санкционные режимы против ряда стран», а также быть готовыми к отмене ограничительных мер в тех случаях, когда они, по мнению американской администрации, утратят свою эффективность, либо по той или иной причине потеряют смысл.

В Белом доме работают с Конгрессом над тем, чтобы принимаемый законопроект предусматривал создание гибкого механизма, позволяющего главе государства самостоятельно, без согласования с конгрессменами, ставить санкции на паузу либо вообще отказываться их вводить.

Ранее американские СМИ сообщали, что на необходимости создания такого механизма Белый дом настаивает и в случае с будущими санкциями против России.

Согласно тексту новой версии документа, предлагается ввести санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, государственных компаний и иностранных предприятий, которые, по версии американской стороны, оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу РФ.

Законопроект предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики — «Ямал СПГ», трех проектов «Арктик СПГ» и будущих российских энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также пять стран, обвиняемых в том, что они якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Еще одно рассматриваемое нововведение — предлагаемые карательные меры против так называемого российского теневого флота.

Учитывая, что после принятия в заключительной версии законопроект должен будет давать президенту Трампу свободу маневра, те страны, которые потенциально могут пострадать от его введения, уже сегодня пытаются сыграть на опережение и попасть в список тех, кого новые рестрикции обойдут стороной.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН»,— заявил на этой неделе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, по словам которого Пекин «примет все необходимые меры для защиты законных прав своих предприятий и граждан».

Индийская сторона более осторожна в своих оценках и предпочитает избегать жесткой риторики в адрес США в ожидании подписания «исторической торговой сделки» с Вашингтоном. «Мы следим за развитием событий и осведомлены о предложенном законопроекте»,— заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, по словам которого Нью-Дели закупает нефть у различных государств для обеспечения энергетической безопасности страны.

Из европейских стран первой о нежелании попасть под вторичные санкции готовящегося антироссийского законопроекта сообщила Венгрия.

Как заявил по итогам своего визита в США председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду, после ухода премьера Орбана Будапешт попросил США учесть, что страна физически не сможет быстро отказаться от импорта российских энергоносителей.

По словам Хайду, в Вашингтоне он напомнил, что «Венгрия уже начала работу по отказу от односторонней зависимости и балансировке энергоснабжения», и «было бы грустно», если бы страна подверглась санкциям. «Я почувствовал понимание и думаю, что у нас хорошие шансы избежать этой проблемы»,— сообщил Мартон Хайду агентству MTI.

Сергей Строкань