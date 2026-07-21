Магнитные мины нашли в Курской области на дороге до границы с Украиной

В Курской области решается вопрос о временном закрытии движения на потенциально опасных участках автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной в связи с обнаружением там магнитных мин. Об этом 21 июля сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В ближайшее время там будут установлены предупреждающие таблички для информирования водителей»,— говорится в сообщении властей.

Также в облправительстве рассказали, что «в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой» была остановлена работа межмуниципального автобусного маршрута №305 «АС Льгов — Банищи».

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали пять мирных жителей — все они получили ранения при ударе по закрытому вокзалу во Льгове, который считается приграничным. У двоих пострадавших диагностированы осколочные ранения, один из них госпитализирован.

Денис Данилов